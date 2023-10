La fuerte de crítica de Beto Casella a Nacha Guevara tras hablar de la salud de Charly García

“Charly está convaleciente, pero mejorando, según dijo Mechita, y necesita tranquilidad, me parece a mi. Hasta vemos a Nacha Guevara medicándolo en la televisión. Yo no puedo entender en gente grande", deslizó el conductor en Bendita (El Nueve).

"¿Cómo se le ocurre a Nacha Guevara que se están equivocando los médicos? Dijo que está muerto en vida, ¿Qué sabe?", agregó al recordar las palabras de la artista, quién afirmó que a Charly "le quitaron una droga y le pusieron otra".

Acto seguido, su descargo comenzó a ponerse más picante y disparó: "De la salud ajena no se habla, si vos tenés algún tipo de información, tiene que hablar la familia o el propio protagonista. No lo tenés que hacer trascender vos, no te corresponde Nacha Guevara".

"Cállate la boca, sé piadosa y si tuviste un encuentro breve y lo viste cambiado, guardátelo, que quede para vos y tus allegados. No es para salir a ventilar en un programa de televisión. Me sorprendió para mal, como me suele sorprender Nacha Guevara que ya sabemos que ha sido muy talentosa y poco sensata. Los artistas tienen una nube de pedos", completó.

Beto Casella en Bendita.jpg

Fuertes declaraciones de Nacha Guevara sobre Charly García: "Es un muerto en vida"

En la noche del sábado, Nacha Guevara estuvo en PH, Podemos hablar, y le dedicó unos minutos a su amigo, Charly García. Marcó las diferencias entre el cantante que todos conocieron y el de ahora, el que está alejado, viviendo de una manera muy distinta debido a su estado de salud.

Todo comenzó cuando Bebe Contepomi recordó un par de anécdotas junto al creador de La hija de la lágrima, y Nacha opinó sobre el actual estado del músico, que desde 2008 emprendió una recuperación de sus adicciones con la ayuda de Palito Ortega.

He cantado unos tangos con Charly”, señaló Nacha. “Lo adoro a Charlo. Lo adoro. Es un genio como músico. Es un músico extraordinario, muy formado, con una cabeza muy libre. Es un ser muy libre. Por eso yo extraño ese Charly”, agregó la actriz.

“Ya sé que era destructivo, pero era él y ahora lo veo como un autómata, como un robot… ¿Dónde está Charly cuando lo miro a los ojos?”, se preguntó Guevara, que contó que el músico la llama por su verdadero nombre, Clotilde.

“Cuando lo vi, después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme, y cuando por fin me pudo enfocar desde algún lado me dijo ‘¡Clotilde!”, recordó Nacha. “Pero yo no quiero ver ese Charly. No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera”, arrojó.

“A veces creo que hay que dejar a ciertas personas, sobre todo a una como él, a que cumplan con su destino, que sea él”, deseó Nacha, y ante una intervención de Bebe, que coincidió con ella, afirmó: “Ahora no es él. ¡No quiero verlo a él porque no es feliz! Le quitaron una droga y le pusieron otra ”, indicó.

“Vamos a decir la verdad: está drogado Charly. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, cantando. Así que no sé qué se ganó. Ahora está muerto en vida, él no es él, y no quiero entrar en detalles desastrosos que vos debés conocer”, le remarcó a Contepomi.