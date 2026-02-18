La irónica foto de Cinthia Fernández tras su feroz cruce con Elba Marcovecchio: "Al final..."

Elba Marcovecchio se plantó en su postura: "Si me dejas hablar te voy a contestar, sino estamos como un chihuahua hablando y no me dejas contestar.Me parece que tenés alguna cuestión personal conmigo que todavía no me enteré. Pareces un chihuahua que no parás de ladrar y no me dejas contestar".

"¿No será que tu marido tiene una cuestión conmigo y vos la estás canalizando? Vos sos mucho más que una emisaria de tu marido", continuó la abogada haciendo alusión a Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, y dando a entender que su ataque viene por ese lado.

"Chihuahua no parezco pero te pusiste un poco nerviosa", le contestó Fernández ante la atenta mirada de Moria Casán en medio del enfretamiento verbal.

Lo cierto es que a unos días de aquel duelo al aire, Cinthia Fernández volvió a apuntar contra la abogada de Mauro Icardi con un picante e irónico posteo desde las redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la mediática compartió una foto junto a sus perros chihuahua y acompañó la publicación con el tema Chihuahua de DJ Bobo.

“Al final de cuentas, si me compararon con estas hermosuras, creo que me halagaron #ladransancho”, lanzó sin vueltas la panelista sin olvidar las diferencias que mantiene con Elba Marcovecchio.

La angustia de Cinthia Fernández por los duros dichos de Moria Casán sobre ella

Cinthia Fernández se quebró al referirse a las críticas que recibe por estudiar derecho y por su actial lugar en la televisión en medio de un inesperado ida y vuelta con Moria Casán luego de aquel fuerte cruce al aire con la abogada Elba Marcovecchio.

“Cuando era panelista y no estudiaba periodismo me decían ‘vos estás calentando una silla’. Bueno, ella tampoco es periodista y también tiene otras carreras. Pero ejerce el periodismo desde el panel o desde la conducción”, comenzó la panelista.

Y se defendió de las burlas tras comenzar a estudiar derecho: “El hate que recibí por estudiar, nada les viene bien”, expresó viisiblemente afectada por la situación.

En ese sentido, reconoció sus explosivas apariciones mediática del pasado y lloró: “Hay estupideces que uno hace por edad, hay estupideces que uno hace por necesidad, hay que hacerse cargo de los papelones que uno hizo. Yo ya esa etapa la pasé, ya lo expliqué 70 mil veces. Yo ya hice todos los papelones que pude hacer. También mostré talento en algún punto de mi carrera. Pero no tengo por qué seguir atada al pasado. Tengo ganas de evolucionar. Entonces yo estoy hinchada a las bolas un poco.

“La hipocresía de la tele es la más grande que hay. A mí porque me da de comer y porque hoy por hoy no tengo otra. Pero cuando tengo otra herramienta, seguramente utilice a la televisión. Yo utilicé a la televisión, no me dio un carajo y me utilizaron más. A la tele les sirvió mucho más. Hoy no tengo otra”, reflexionó sobre el medio en general.