Moria Casán y Marcelo Polino enfrentaron las críticas por sus dichos a Silvina Luna en el pasado

Por su parte, Moria se demostró descontento por la pregunta en medio del comienzo del Bailando y sentenció: “No me pidan por favor que hable de eso porque no, no me lo permite mi integridad. No me gusta hablar de eso en un día tan lindo como este, no hablo de esas cosas".

En cuanto al periodista, el mismo aseguró que no estaba al tanto de su repercusión en las redes y sostuvo: "No vi nada pero tuve una relación re copada con Silvina, sobre todo hasta casi el final de su vida porque mira lo que son las paradojas de la vida que yo le hago todo el contacto para que haga Divas Play”

“Después ella quería hacer una venta de propiedad y comprar en el exterior y como yo manejo un poco ese mercado estuvimos en contacto hasta muy poco tiempo antes de sus internaciones”, agregó.

De todas formas, dejó en claro que no se deja llevar por los comentarios de internet y concluyó: “No lo vi y las redes esta llena de gente psiquiátrica así que no me hago cargo de lo que diga la gente”.

Se confirmaron los detalles del último adiós a Silvina Luna: cuándo y dónde será

Silvina Luna murió a los 43 años el 31 de agosto al mediodía luego de pasar casi tres meses internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano.

Tras su deceso, la Justicia ordenó realizar la autopsia al cuerpo de la actriz y modelo para continuar con la investigación del caso, la cual se realizó el lunes por la mañana.

Lo cierto es que hace unas horas se confirmó cuándo y dónde será finalmente el último adiós a la rosarina y los detalles de su despedida.

Silvina Luna tendrá su último adiós en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores en el Cementerio de la Chacarita, según confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

silvina luna 1.jpg

La cita será este miércoles 6 de septiembre a las 12:30 horas en el mencionado lugar y se cumplirá así la última voluntad de la actriz que quería que sus restos descansen en ese sagrado lugar para los artistas.

Solo familiares y amigos íntimos podrán asistir a un pequeño velatorio en una funeraria del barrio de Núñez y luego partirá el cortejo rumbo al cementerio porteño.