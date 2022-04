Moria Casán y Susana Giménez estarán en ATAV 2.

Hasta ahora los protagonistas que estarán son Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Gloria Carrá, Santiago Talledo, Belén Chavanne, un actor español y un argentino radicado en Perú.

Por otro lado, días atrás, en "Socios del Espectáculo" aportó algunos datos sobre la contratación de los actores. Cabe recordar que la historia se adelantará varias décadas, por lo que ya estarán las figuras que se destacaron en la primera entrega, entre ellos estaban la China Suárez, Benjamín Vicuña, Albert Baró y Delfina Chaves.

El particular lugar donde se casarán Moria Casán y El Pato Galmarini

Moria Casán y Fernando El Pato Galmarini están en pareja desde hace unos meses y la relación pasa por un momento brillante, a tal punto que confirmaron su casamiento.

Lo cierto es que la One y el ex funcionario confirmaron que se casarán y hasta revelaron el particular lugar donde darán el sí. Se trata de un estadio de fútbol: la cancha de Boca Juniors.