Moria Casán confirmó su casamiento con el Pato Galmarini

Pero no descartó viajar a Europa más adelante con su flamante marido. "Galmarini y yo morimos por ir. Iríamos a visitar a Benito Paolucci, que juega al rugby en Italia y es uno de sus 11 nietos, hijo de Bernardita", detalló la One.

Por último, la flamante esposa de Fernando Galmarini reveló fiel a su estilo "La química que tenemos con Galma nos sorprendió y sigue sorprendiendo. Él me buscó, me llamó, me persiguió y me consiguió. Me conquistó su ética, lealtad incondicional a sus ideas y que haya sido mi profe de historia virtual. Comenzó en blanco y negro, con mucho pasado y fue pasando por todos los matices hasta llegar al presente. Somos pasado, presente aggiornado y sublimado. Final feliz y fueron felices, pero no comieron perdices".

Moria Casán había adelantado su casamiento con Fernando Galmarini

Instalada en Las Vegas por unos días junto a Marley a mediados de noviembre, desde donde hicieron Por el mundo para la pantalla de Telefe, la one Moria Casán confesó la propuesta que le hizo su actual pareja, Fernando Galmarini, que podría cambiarle la vida radicalmente .

Fue a mediados de este año cuando Moria Casán le contó al mundo su nueva relación con el Pato, Fernando Galmarini, desde la tapa de la revista Caras anunciando "Tengo un crush con mi profe de historia". Y resulta que la impensada relación tal parece que viene marchando viento en popa, porque la One le hizo una particular revelación a Marley mientras comenzaban a recorrer Las Vegas desde el programa viajero de Telefe.

Moria Galmarini Caras.jpg Moria Casán y Fernando Galmarini descubiertos por la revista Caras a mediados de año.

Así, mientras la dupla explicaba que en esa ciudad de Estados Unidos se realizan unas 300 bodas diarias, a medida que paseaban por la ciudad del pecado Marley no tuvo mejor idea que relacionar el tema con su co conductora y le preguntó sin medias tintas "¿Vos te vas a casar con Galmarini?". “Me ofreció casamiento. Que se yo... estamos divinos. Estamos absolutamente enamorados y le mandamos besito”, confió en ese momento Moria entre risas sin darle demasiada importancia al anuncio que estaba haciendo.

Pero eso no fue todo porque cuando Marley el repreguntó por la bomba que acababa de tirar, Moria Casán deslizó “Me parece que maneja la ironía. Es mi profesor de historia y tenemos que seguir con historia del peronismo a full”, como para salir airosa del tema. Pero el conductor de Telefe la mandó al frente al contar que durante el viaje la One estuvo pendiente del teléfono para poder comunicarse con el Pato, Fernando Galmarini.