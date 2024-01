Murió David Gail, el actor de Beverly Hills 90210, a los 58 años

Pete Ferriero, productor y presentador del podcast de Beverly Hills 90210, comentó en la publicación de la mujer: “Era una persona amable. Alguien con quien desearía hablar hablado más. Estaba lleno de vida e historias increíbles. Me siento tan agradecido de haberlo conocido. Lamento tu pérdida, y la pérdida para todo el mundo. Él era un regalo para el público”.

david gail_katie colmenares.jpg

Oriundo de Tampa, Florida, Gail nació el 27 de febrero de 1965. Se unió en 1991 al elenco de la serie adolescente Beverly Hills 90210. Inicialmente intepretó a Tom, un empleado de un hotel, y más adelante encarnó a Stuart, el interés amoroso del personaje de Shannen Doherty, Brenda Walsh.

También participó en otras series como Savannah; The Round Table; Matlock; Robin’s Hoods; Murder, She Wrote; JAG y Doogie Howser, M.D. En cine, actuó en las películas Some Girl (1998), Bending All the Rules (2002), Perfect Opposites (2004) y The Belly of the Beast (2008).

david gail 2 beverly hills 90210.jpg

david gail 3 beverly hills 90210.jpg

Murió Héctor Bidonde, actor de Gasoleros, Los Simuladores y La Noche de los Lápices

La muerte de Héctor Bidonde a los 86 años provocó un gran dolor en la comunidad artística, luego de que la Asociación Argentina de Actores anunciara el fatídico comunicado oficial.

“Con gran tristeza, despedimos al actor, director teatral y docente Héctor Cacho Bidonde. Su extensa trayectoria incluye recordados trabajos en teatro, televisión y cine. Estaba afiliado a nuestro sindicato desde 1965. Nuestras condolencias a sus familiares y amistades, acompañándolos en este duro momento”, manifestó el ente.

La trayectoria de Héctor Bidonde

El gran público le tomó cariño por su paso por éxitos como Gasoleros, Culpables, Los Simuladores, La Banda del Golden Rocket, Compromiso, Nosotros y los miedos, Hombres en pugna, Zona de riesgo, entre otros.

Actuó en más de 30 películas, entre ellas Puan, Yo nena, yo princesa, Alma mía, La noche de los lápices, La isla, No habrá más penas ni olvido, El poder de la censura, Tiro al aire, Contragolpe, Otra historia de amor.

Su intensa labor teatral incluye títulos como Hamlet, Un informe sobre la banalidad del amor, Tres hermanas, Medea, Spaghetti, Ha llegado un inspector, El relámpago, Drácula, El gran deschave, Corrupción en el Palacio de Justicia, Verde oliva, El organito, entre otros.

Como director, tuvo a cargo la puesta en escena de Don Chicho, El inspector y Extraño juguete.