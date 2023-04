Murió Guillermo Calabrese, el reconocido chef de Cocineros Argentinos

En el ciclo radial de Mitre, Alguien tiene que Decirlo, el periodista Gabriel Iezzi explicó que la Justicia abrió una causa penal para investigar los motivos del deceso, calificado por el momento como “averiguación de causales de muerte”.

“La información que hay es que la hora de fallecimiento es a las 3:15 de la madrugada en el Hospital Fernández. Estaba en el domicilio de su hijo, en avenida Dorrego al 2000. Al notar que el padre no estaba bien llamó al SAME, llegó una ambulancia y pese a las maniobras que se hicieron no pudieron despertarlo. De todos modos se lo trasladó al hospital pero no hubo nada que hacer. Dieron intervención a la fiscal Laura Belloqui”, indicó.

Asimismo, explicó los pasos a seguir antes del entierro de la entrega del cuerpo a la familia: “Si tenía algún antecedente cardiológico algún médico puede firmar el certificado de defunción. Si no, se realizará una autopsia para destacar intervenciones de terceros”.

gillermo Calabrese.jpg

Quién era Guillermo Calabrese

Guillermo Calabrese había nacido el 5 de octubre de 1961 en Buenos Aires, con profundas raíces italianas. Durante muchos años fue uno de los discípulos del recordado Gato Dumas. Con él abrieron el Colegio de Cocineros, una institución que fue pionera en la enseñanza gastronómica de la Argentina.

“El Gato y yo terminamos abriendo otros restaurantes, haciendo televisión, dando clases por todo el país. Cuando terminaban las clases la gente nos preguntaba dónde enseñábamos a cocinar y ese fue el disparador para abrir el Colegio”, decía en 2014, en una entrevista con el sitio A la mesa.

La forma en la que se transformó en socio de Dumas fue muy particular. En ese reportaje, Calabrese explicó que era fanático de Dumas y que siempre iba a su restaurante. Por eso, le escribió una carta pidiéndole que sea su maestro.

“Me dio una entrevista y tuvimos una larga conversación que fue el comienzo de una gran amistad. Si bien trató de disuadirme del proyecto seguí adelante con mi idea. Finalmente me contrató para trabajar”, remarcó. Primero, fue empleado de limpieza en el restaurante y luego pasó por todos los puestos de la cocina, hasta que terminó siendo chef.

Luego, en televisión estuvo desde 2010 hasta 2020 como conductor de Cocineros argentinos (TV Pública), uno de los programas más exitosos de la señal estatal, que a pesar de su salida, sigue hasta hoy.

En 2020, Calabrese se fue del ciclo que lo hizo famoso. “Fueron muchos años de trabajo en Cocineros argentinos. Entretenimiento, diversión y aprendizaje. Me encantaría seguir, pero todo tiene un final, todo termina. Me llevo lo mejor. La buena gente que conocí y el cariño del público. Yo estoy muy bien. ¡Gracias!”, expresó sobre su partida.

Desde 2022 hasta el presente estuvo al frente del ciclo Qué mañana (El Nueve), otro magazine de cocina donde volvió a demostrar su capacidad para la conducción.