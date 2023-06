La Tota Santillán condenado por violencia de género: puede ir varios años a la cárcel

La querella de Sol Fiasche había exigido hasta 18 años de prisión mientras que la defensa de Santillán había pedido que se lo absuelva de la acusación de violencia de género y amenazas.

En charla con el ciclo Desayuno Americano, América Tv, la Tota Santillán explicó sus sensaciones a minutos de conocer el fallo condenatorio: "Yo no amenacé de muerte, me arrepiento del exceso de poner las fotos de mis hijas y mi ex suegro reclamando ver a mis hijas", precisó.

Y aclaró en compañía de su abogado Juan Pablo Merlo: "Nunca le puse una tijera en el ojo a mi mujer. Si yo me ponía violento era discusión. Le he gritado a mi mujer, muchas veces, sí".

"Yo quiero ver a mis hijas. No pude revertir un montón de cosas. Yo tengo un acompañante terapeuta, me doy una inyección cada tres meses y tomo pastillas todos los días", explicó Santillán.

Y cerró: "Pasé 8 años difíciles también, de estar internado y que no se terminara este juicio. No justifico la violencia a una mujer".

tota santillan 1.jpg

La Tota Santillán: recaída e internación mientras enfrenta el juicio oral por violencia de género

A fines de noviembre de 2022, Daniel la Tota Santillán debía presentarse a declarar por el juicio oral por violencia de género hacia la madre de sus hijos, pero nuevamente tuvo una recaída, y debió ser internado.

En A la tarde, América Tv, habló en exclusiva su abogado, Juan Pablo Merlo, y reveló que fue su hermano quién tomó la decisión de internarlo dado que "su enfermedad tiene altibajos y puede hacer cualquier cosa en ese estado, por suerte fue una internación a tiempo", aseguró.

Él panel del ciclo que esta semana condujo Luis Ventura cuestionó, de algún modo, el hecho de que el animador se haya internado justo antes de tener que presentarse a declarar en el juicio oral, teniendo que posponer la instancia legal nuevamente.

"La Tota fue internado en los primeros días de noviembre y recién ahora se empieza a reestablecer con respecto al cuadro con el que él ingresó", aseguró Ventura.

"Dando con los medicamentos justos, con la bipolaridad él puede llevar una vida normal", finalizó el letrado y aseguró que "La Tota quería ir a declarar, pero no puede manejar su enfermedad".