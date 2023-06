El crudo relato de Fernanda Vives tras la condena contra La Tota Santillán por violencia de género

La ex vedette se mostró aliviada luego de haber acompañado la lucha de las ex parejas de Santillán. "El tema ahora no soy yo, son las mujeres que vinieron después", señaló.

"Cuando hablé eran hechos prescriptos. Yo hablé en 2017 y conté hechos de 2005. Lo hice porque consideraba que podía marcar una línea en lo que estaban viviendo las chicas que lo denunciaron en 2016", recordó.

Visiblemente movilizada, Vives expresó que no puede creer que la Justicia no la escuchó. "Lamento que no se me haya escuchado y se hayan sumado más víctimas", sostuvo.

Ángel de Brito le preguntó si el conductor tenía problemas de adicciones cuando estaban en pareja. "Nunca lo vi consumir. Sí tenía un problema con el juego. Cuando me cagaba a piñas era consciente", remarcó.

Por último, Vives indicó que un día pudo enfrentarlo y fue algo liberador. "Hace tres años estábamos en la peatonal de Mar del Plata y lo fui a buscar. Necesitaba tener un cara a cara. Él estaba sentado en una banqueta. Me bajé el barbijo, lo insulté y le dije: ¿qué me dañaste tanto?'. Mi marido me decía: 'calmate'. Pasan tantos años y quedas herida para toda la vida. Te queda una cicatriz, que no se puede explicar", sentenció.

La Tota Santillán condenado por violencia de género: puede ir varios años a la cárcel

Este viernes se conoció la condena Daniel la Tota Santillán a 5 años y medio de prisión por violencia de género por la denuncia de su ex mujer Sol Fiasche, madre de sus dos hijas.

La denuncia fue hace casi una década atrás y juez Alejandro Noceti Achával, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 7, definió esa condena al animador tropical, quien no irá a prisión por el momento ya que el fallo será apelado por la defensa.

La querella de Sol Fiasche había exigido hasta 18 años de prisión mientras que la defensa de Santillán había pedido que se lo absuelva de la acusación de violencia de género y amenazas.

En charla con el ciclo Desayuno Americano, América Tv, la Tota Santillán explicó sus sensaciones a minutos de conocer el fallo condenatorio: "Yo no amenacé de muerte, me arrepiento del exceso de poner las fotos de mis hijas y mi ex suegro reclamando ver a mis hijas", precisó.

Y aclaró en compañía de su abogado Juan Pablo Merlo: "Nunca le puse una tijera en el ojo a mi mujer. Si yo me ponía violento era discusión. Le he gritado a mi mujer, muchas veces, sí".

"Yo quiero ver a mis hijas. No pude revertir un montón de cosas. Yo tengo un acompañante terapeuta, me doy una inyección cada tres meses y tomo pastillas todos los días", explicó Santillán.

Y cerró: "Pasé 8 años difíciles también, de estar internado y que no se terminara este juicio. No justifico la violencia a una mujer".