Rodolfo Bebán habría pasado por un cuadro de depresión y poco se sabía de él en el último tiempo. Su última aparición pública fue para Pol-Ka en 2014.

"El galán pasa sus días en el olvido, recordando al actor que fue durante las décadas del 60, 70 y 80", se informó en su momento en el ciclo A la tarde, América Tv.

"Actualmente su estado de salud preocupa a su entorno más íntimo" agrega. "Yo lo llamo y ya no quiere salir, a veces no me contesta los llamados", dice por su parte el actor Jorge Martínez en un video que tiene unos años.

Foto: La Nación.

Quién era Rodolfo Bebán

Rodolfo Bebán, cuyo nombre real era Rodolfo Tilli, nació el 25 de mayo de 1938 en Ciudadela, Buenos Aires, y se crió en Morón.

Claudia Lapacó, quien fue su esposa entre 1966–1970, hizo una obra teatral con él en 2011 y fue la última vez que se vieron.

Gabriela Gilli, fue el gran amor del actor, a quien conoció haciendo la novela Malevo y tuvieron tres hijos y estuvieron juntos 17 años.

Gabriela Gilli falleció por depresión en 1991 y eso lo afectó mucho al galán que supo brillar en destacadas participantes en televisión, teatro y cine.