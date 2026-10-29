Airbag cierra el año en Buenos Aires con su sexto River

Hay momentos que marcan una carrera. Para Airbag, el Estadio River Plate se convirtió en uno de los grandes escenarios de su trayectoria. Tras reprogramar el show previsto para octubre, y en el marco de su gira internacional, los hermanos Sardelli confirmaron su regreso al Monumental: el viernes 11 de diciembre volverán a cerrar un año inolvidable en el estadio más grande del país. Será el sexto River Plate de “El Club de la Pelea”, una etapa de crecimiento sostenido y conexión cada vez más fuerte con su público, que ya empieza a mirar hacia adelante con “Ocarina”, el nuevo fragmento de El Club de la Pelea II.