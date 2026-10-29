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La palabra de Andy Kusnetzoff sobre el tenso cruce entre Santi Maratea y la China Ansa

En PrimiciasYa, Andy Kusnetzoff contó cómo vivió la fuerte discusión entre los participantes de PH y reveló detalles del tenso momento.

29 oct 2026, 19:24
ANDY KUSNETZOFF
ANDY KUSNETZOFF

La grabación de PH: Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, quedó marcada por un momento de máxima tensión entre dos de sus invitados: Santiago Maratea y La China Ansa. Lo que comenzó como un intercambio de preguntas terminó en una discusión que obligó a interrumpir momentáneamente el rodaje y generó un clima incómodo en el estudio.

Tras la repercusión que tuvo el episodio, el conductor habló con PrimiciasYa (América TV) y reconstruyó cómo se desarrolló el enfrentamiento. Lejos de minimizar lo ocurrido, reconoció que la situación se fue complicando a medida que avanzaba la conversación y que, como anfitrión, tuvo que intervenir para intentar encauzar el programa.

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"Santi se puso por ahí más a la defensiva, sí", comenzó diciendo Andy al referirse a la actitud que tomó el influencer durante el intercambio.

Según explicó, el momento más delicado se produjo durante el cara a cara entre los participantes, una de las dinámicas características del ciclo. Allí, Ansa le hizo una pregunta a Maratea y la conversación comenzó a subir de tono, hasta generar una situación que, según el conductor, se volvió difícil de manejar. "Lo que pasó, una discusión muy fuerte", resumió Kusnetzoff al describir la intensidad del enfrentamiento.

El episodio habría tenido como trasfondo una pregunta vinculada con la colecta que Maratea organizó en 2023 para ayudar económicamente a Independiente. De acuerdo con las versiones que trascendieron, la insistencia de la periodista sobre el tema habría incomodado al influencer y desencadenado el cruce.

Qué pasó durante el cara a cara y por qué Andy quiso frenar la grabación

Al reconstruir el momento, Kusnetzoff explicó que el intercambio entre ambos se volvió cada vez más tenso y que llegó a ofrecer la posibilidad de interrumpir la grabación. Sin embargo, la decisión debía contar con el acuerdo de los protagonistas, por lo que el programa terminó retomándose.

"Y después del frente a frente, le tocó a la China y Santi, la verdad que le hizo una pregunta, no llegó a preguntarle de vuelta a Santi porque se puso más a la defensiva y fue un poco subiendo el tono, dentro de una discusión, pero se enrareció el clima, la verdad. La verdad que se enrareció el clima", relató el conductor.

Consultado por los cronistas sobre lo que había sucedido, Andy prefirió no revelar el contenido específico del intercambio, aunque dio detalles sobre la reacción de Maratea y la decisión que tomó para intentar bajar la tensión.

"No estoy para meterme ahí. Él le cuestionó, ella le hizo una pregunta concreta, pero él se sintió mal, pero '¿Por qué me preguntás? ¿Por qué repreguntás? ¿Por qué seguís?', sobre algo específico y yo como anfitrión en un momento corté y ofrecí cortar. Después el tema, tienen que estar de acuerdo, por supuesto, los dos para cortar, no fue así, así que reanudé, se hizo, siguió un poco y como pudo, fue el programa más extraño que hice de PH", contó.

La situación también afectó emocionalmente a Ansa. Según relató Kusnetzoff, la periodista se angustió durante el episodio y el propio conductor sintió que el clima que se había generado le dificultaba continuar con normalidad. "Ella se angustió, hablaron. Lo único que te voy a decir es que yo nunca me extraigo mucho de mi papel, tenía una angustia yo también que no podía seguir, así que dije lo que pensaba, fue raro, fue muy terapéutico", reconoció.

En otro tramo de su relato, Andy recordó una frase que Maratea habría pronunciado en medio del malestar, cuando la posibilidad de abandonar el estudio pareció estar sobre la mesa. "Creo que en un momento él me dijo: 'Bueno, por mí me iría a correr a mi casa'. Le digo: 'Bueno, sí, fijate, no es obligación, se llama, Podemos hablar, tratemos de hablar'. Así que creo que le costó, pudimos llevar el barco a puerto", concluyó.

     

 

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