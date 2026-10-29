La palabra de Andy Kusnetzoff sobre el tenso cruce entre Santi Maratea y la China Ansa

El episodio habría tenido como trasfondo una pregunta vinculada con la colecta que Maratea organizó en 2023 para ayudar económicamente a Independiente. De acuerdo con las versiones que trascendieron, la insistencia de la periodista sobre el tema habría incomodado al influencer y desencadenado el cruce.

Qué pasó durante el cara a cara y por qué Andy quiso frenar la grabación

Al reconstruir el momento, Kusnetzoff explicó que el intercambio entre ambos se volvió cada vez más tenso y que llegó a ofrecer la posibilidad de interrumpir la grabación. Sin embargo, la decisión debía contar con el acuerdo de los protagonistas, por lo que el programa terminó retomándose.

"Y después del frente a frente, le tocó a la China y Santi, la verdad que le hizo una pregunta, no llegó a preguntarle de vuelta a Santi porque se puso más a la defensiva y fue un poco subiendo el tono, dentro de una discusión, pero se enrareció el clima, la verdad. La verdad que se enrareció el clima", relató el conductor.

Consultado por los cronistas sobre lo que había sucedido, Andy prefirió no revelar el contenido específico del intercambio, aunque dio detalles sobre la reacción de Maratea y la decisión que tomó para intentar bajar la tensión.

"No estoy para meterme ahí. Él le cuestionó, ella le hizo una pregunta concreta, pero él se sintió mal, pero '¿Por qué me preguntás? ¿Por qué repreguntás? ¿Por qué seguís?', sobre algo específico y yo como anfitrión en un momento corté y ofrecí cortar. Después el tema, tienen que estar de acuerdo, por supuesto, los dos para cortar, no fue así, así que reanudé, se hizo, siguió un poco y como pudo, fue el programa más extraño que hice de PH", contó.

La situación también afectó emocionalmente a Ansa. Según relató Kusnetzoff, la periodista se angustió durante el episodio y el propio conductor sintió que el clima que se había generado le dificultaba continuar con normalidad. "Ella se angustió, hablaron. Lo único que te voy a decir es que yo nunca me extraigo mucho de mi papel, tenía una angustia yo también que no podía seguir, así que dije lo que pensaba, fue raro, fue muy terapéutico", reconoció.

En otro tramo de su relato, Andy recordó una frase que Maratea habría pronunciado en medio del malestar, cuando la posibilidad de abandonar el estudio pareció estar sobre la mesa. "Creo que en un momento él me dijo: 'Bueno, por mí me iría a correr a mi casa'. Le digo: 'Bueno, sí, fijate, no es obligación, se llama, Podemos hablar, tratemos de hablar'. Así que creo que le costó, pudimos llevar el barco a puerto", concluyó.