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La China Ansa reaccionó con contundencia tras su cruce con Santi Maratea: "Es parte de..."

La China Ansa dio su versión sobre el fuerte enfrentamiento que protagonizó con Santi Maratea durante la grabación de PH: Podemos Hablar.

29 oct 2026, 19:15
La China Ansa reaccionó con contundencia tras su cruce con Santi Maratea: Es parte de...

La China Ansa reaccionó con contundencia tras su cruce con Santi Maratea: "Es parte de..."

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El fuerte enfrentamiento entre Santi Maratea y la China Ansa durante la grabación de PH: Podemos Hablar (Telefe) generó una enorme repercusión luego de que trascendiera que la discusión terminó con gritos, lágrimas y la interrupción momentánea del programa. En medio del revuelo, la periodista rompió el silencio y dio su versión de lo sucedido.

El conflicto se habría desatado durante la sección del frente a frente, cuando la conductora le realizó una pregunta al influencer vinculada con la colecta que organizó para Independiente. El intercambio fue subiendo de tono hasta que Andy Kusnetzoff debió intervenir para frenar la grabación, mientras que Ansa se habría angustiado por la situación.

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Tras el episodio, la periodista habló con la cronista Sofía Úbeda para DDM (América TV) a la salida del canal. Sin embargo, lejos de alimentar la polémica, la periodista optó por quitarle dramatismo al enfrentamiento y evitó brindar mayores precisiones sobre lo ocurrido.

"Fue parte de las reglas del juego, hacer una pregunta e incomodar al otro", explicó la conductora al referirse al intercambio que mantuvo con Maratea durante la dinámica del programa.

Ante la insistencia por conocer cómo había terminado la discusión y si se encontraba bien después del tenso momento, Ansa prefirió no profundizar en el conflicto y dejó en claro que no tenía intenciones de continuar con la polémica.

"Tienen que ver el programa, la pasamos espectacular. Yo estoy bárbara", expresó de manera contundente ante las cámaras de América TV.

Qué dijo Santi Maratea

Santiago Maratea se refirió al fuerte cruce que protagonizó con la China Ansa durante la grabación de PH: Podemos Hablar (Telefe).

"Se re picó mal. Está el formato del careo, donde te enfrentan con alguien, yo no llegué a preguntar, preguntó la China. Quedó todo bien, la China divina", comenzó relatando el influencer.

Luego, explicó que el conflicto surgió cuando la periodista le preguntó por la colecta de Independiente y él cuestionó de dónde había obtenido la información. "Yo le pregunté: '¿Desde dónde te informás como periodista, si leyendo medios o haciendo investigaciones?'. Ahí me dijo: 'Me estás acusando', y le dije: 'No, te pregunto'", detalló.

En ese sentido, reveló que la China le planteó qué se reclamaría si hubiera aportado dinero a una colecta. "Y ahí me nombró la colecta de Independiente y le pregunté: '¿Qué sabés vos de la colecta? ¿Investigaste o leíste titulares?'", recordó.

La discusión fue subiendo de tono hasta que Andy Kusnetzoff decidió interrumpir la grabación. "Esto escaló, en algún momento dijo Andy: 'Cortamos, cortamos'", confirmó.

Por último, Maratea reconoció su enojo y se refirió a la reacción de la periodista. "Re enojado mal estaba. Ella canalizó con el llanto y yo con el enojo. En un momento dije: 'Me quiero ir a correr, si me dejan me voy'. Hablé en el tono en el que está permitido hablarle a una persona adulta", concluyó.

     

 

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