La China Ansa reaccionó con contundencia tras su cruce con Santi Maratea: "Es parte de..."

Ante la insistencia por conocer cómo había terminado la discusión y si se encontraba bien después del tenso momento, Ansa prefirió no profundizar en el conflicto y dejó en claro que no tenía intenciones de continuar con la polémica.

"Tienen que ver el programa, la pasamos espectacular. Yo estoy bárbara", expresó de manera contundente ante las cámaras de América TV.

Qué dijo Santi Maratea

Santiago Maratea se refirió al fuerte cruce que protagonizó con la China Ansa durante la grabación de PH: Podemos Hablar (Telefe).

"Se re picó mal. Está el formato del careo, donde te enfrentan con alguien, yo no llegué a preguntar, preguntó la China. Quedó todo bien, la China divina", comenzó relatando el influencer.

Luego, explicó que el conflicto surgió cuando la periodista le preguntó por la colecta de Independiente y él cuestionó de dónde había obtenido la información. "Yo le pregunté: '¿Desde dónde te informás como periodista, si leyendo medios o haciendo investigaciones?'. Ahí me dijo: 'Me estás acusando', y le dije: 'No, te pregunto'", detalló.

En ese sentido, reveló que la China le planteó qué se reclamaría si hubiera aportado dinero a una colecta. "Y ahí me nombró la colecta de Independiente y le pregunté: '¿Qué sabés vos de la colecta? ¿Investigaste o leíste titulares?'", recordó.

La discusión fue subiendo de tono hasta que Andy Kusnetzoff decidió interrumpir la grabación. "Esto escaló, en algún momento dijo Andy: 'Cortamos, cortamos'", confirmó.

Por último, Maratea reconoció su enojo y se refirió a la reacción de la periodista. "Re enojado mal estaba. Ella canalizó con el llanto y yo con el enojo. En un momento dije: 'Me quiero ir a correr, si me dejan me voy'. Hablé en el tono en el que está permitido hablarle a una persona adulta", concluyó.