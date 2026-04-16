Yanina Latorre reveló el escandaloso pedido de Paula Chaves tras el video viral que desató caos en Olga

Según relató, la modelo y conductora no quedó conforme con lo ocurrido y tomó una postura firme: "Paula pidió cambio de producción". Y agregó sobre las medidas que habría exigido: "El lunes va a haber otra gente, pidió suspensión en primera instancia. Se sintió expuesta".

En su análisis, Latorre también apuntó contra el funcionamiento del streaming y la dinámica entre conductores y equipo: "En el stream la producción es interactiva, pero la línea debe ser la misma que la conductora. Paula al aire es impecable, es más lo que esconde, que lo que cuenta".

Por su parte, el periodista Nicolás Peralta sumó más contexto sobre el clima interno: "Hablé con una persona muy importante, esto generó un ruido interno muy grande. Sienten que hay una línea editorial que excede a los intereses del propio canal".

Este jueves, Paula Chaves intentó salir al aire en SQP, pero por cuestiones de agenda y tiempo no fue posible. La propia Yanina lo aclaró en vivo antes del cierre del programa e incluso la invitó a participar en la emisión de este viernes a las 19 horas.

Así las cosas, lo que en un principio parecía un episodio aislado terminó escalando a una interna de mayor magnitud que, según trascendió, podría derivar en cambios importantes dentro de la estructura del programa.

Embed

Qué dijo Zaira Nara sobre su relación con Paula Chaves tras el escándalo

Hace un mes, Zaira Nara regresó al país luego de una intensa agenda laboral en el exterior. En ese contexto, fue abordada por la prensa en el aeropuerto en medio de la repercusión por su distanciamiento con Paula Chaves y la filtración de chats que realizó la conductora.

El momento fue mostrado en LAM (América TV), donde la modelo optó por mostrarse medida y evitar cualquier tipo de enfrentamiento mediático. Según dejó entrever, tomó la decisión de no seguir hablando del tema, en línea con un pedido que habría recibido de su ex amiga.

“Estuve de viaje, trabajando un montón, muy feliz, disfrutando de unos días en París", expresó en un primer momento, enfocándose en su presente. Al ser consultada por el impacto de las declaraciones de Paula, eligió correrse del conflicto: "No me detuve en las repercusiones".

A medida que las preguntas se volvieron más directas, Zaira sostuvo su postura conciliadora y buscó bajarle el tono a la situación: "Siempre que hablé del tema fue porque ustedes me preguntaron. Le tengo mucho aprecio y cariño; ni lo bueno ni lo malo suma en este momento. Siempre que hablo es con cariño".

Sobre el final, dejó una frase que resume su posición actual frente al tema: "Pidió que no se hable más de ella, hay que respetar. No da para más esto. Para mí, siempre estuvo todo bien".

Sin embargo, a un mes de esas declaraciones, los hechos parecen marcar otra realidad. El vínculo no solo no se recompuso, sino que se habría enfriado por completo. Incluso, una señal fuerte terminó de confirmar el quiebre: Zaira ya no ocuparía el rol de madrina, un gesto que refleja que aquella relación cercana quedó en el pasado.