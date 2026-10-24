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Aitana se despidió de Buenos Aires con tres shows totalmente agotados: las imágenes

Aitana cerró su paso por Argentina con tres noches consecutivas a sala llena en el Movistar Arena, en el marco de Cuarto Azul World Tour.

24 oct 2026, 11:00
Aitana
Aitana

Aitana cerró su paso por Argentina con tres noches consecutivas a sala llena en el Movistar Arena, en el marco de Cuarto Azul World Tour. Fueron tres shows atravesados por la emoción, un público que cantó cada canción de principio a fin y una artista que no dejó de agradecer y mostrar su emoción por estar frente al público Argentino.

“Tres noches sold out en Buenos Aires, así que gracias de corazón. Es una locura lo que está pasando.”

Lo que empezó como un único concierto terminó en tres Movistar Arena agotados. La primera fecha se agotó rápidamente, la segunda se sumó por la demanda y la tercera, que se confirmó tras agotar las dos primeras, también terminó agotada. Así, Aitana cerró la serie de shows más grande de su carrera en Argentina.

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La propia artista contó desde el escenario cómo vivió ese crecimiento: “Realmente habíamos pensado hacer un único concierto. (…) Yo estaba de vacaciones en agosto, me dijo mi mánager: ‘Oye, hay que hacer un tercero’. (…) Y la verdad que me hace mucha ilusión porque es increíble que estemos aquí una tercera noche juntos”.

Durante tres noches, el Movistar Arena se transformó en el universo de CUARTO AZUL. Con una puesta de gran escala, coreografías precisas, un vestuario pensado para cada momento y una producción que recorre un día entero, del mediodía a la madrugada y una nueva mañana, Aitana confirmó por qué esta es la gira más ambiciosa de su carrera.

La segunda noche guardó una de las sorpresas más esperadas por los fans: Barry B y Nico Cotton se sumaron a Aitana en el escenario para interpretar “Trankis”, la colaboración incluida en CUARTO AZUL. Con Nico Cotton en guitarra acústica en el arranque del tema, el Movistar Arena estalló en uno de los momentos más celebrados de las tres fechas.

Las canciones nuevas, como “6 de febrero”, “Segundo intento” y “Superestrella”, sonaron como clásicos, con un estadio que se sabía cada letra. Los hits de siempre, como “Los Ángeles”, “Mon Amour”, “Vas a quedarte”, se cantaron como himnos. Hubo momentos íntimos al piano con “Cuando hables con él”, un encuentro cara a cara con los fans en “Desde que ya no hablamos” y una verdadera fiesta en “Las Babys”, con un grupo de fans arriba del escenario bailando junto a ella.

La última noche tuvo un clima especial. Visiblemente emocionada, Aitana se tomó un momento para despedirse del país: “La verdad que me da mucha pena irme de Argentina. Me siento muy en casa aquí. Me habéis recibido increíble”.

También agradeció a quienes la acompañaron desde el primer día y a quienes se sumaron sobre el final: “No me puedo creer que hayáis venido tantas personas. Es una locura. Gracias de corazón a las personas que se han añadido de último, por haber confiado en nosotros también, y a los que consiguieron entrada de los primeros”.

Después de su paso por el Movistar Arena en 2023, Aitana volvió a Buenos Aires para consolidar uno de los vínculos más fuertes de su carrera con el público latinoamericano. Tres noches, tres estadios llenos y una despedida que dejó a todos con ganas de más.

     

 

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