Revelan un estremecedor dato del calvario que vivieron los hermanos Yankelevich con el papá: "En una pericia..."

Y detalló: "Además de entrevistar a Valentín y hablar con su hermano Franco, tuve la posibilidad de ver las declaraciones testimoniales de toda la familia y también alguna pericia psiquiátrica".

Shapiro contó que según las testimoniales de la causa, Azul, la otra hija de Giordano y Romina Yan, no fue víctima de esas situaciones contadas por sus hermanos.

"En ninguna de las testimoniales ni Gustavo, ni Cris ni Tomás manifiestan que haya violencia contra Azul y es lo mismo que el propio Gustavo relata hoy cuando es entrevistado. Azul no sufría estas situaciones, la pareja de Darío se la llevaba cuando los chicos eran violentados. Entonces ellos no hicieron en aquel momento el pedido de guarda, alejamiento o restricción de contacto por Azul", precisó en la mesa.

El dato que reveló la periodista que entrevistó a Valentín Yankelevich con su fuerte relato

Y en ese sentido, Tatiana Shapiro reveló en la mesa de Juana Viale acerca del duro relato de Valentín Yankelevich: “En una de las pericias hay una recomendación de una de las psicólogas que dice que los chicos tienen que estar juntos”.

La periodista hizo además foco en un hecho puntual a la salida del colegio de los chicos: "Hay un episodio que a mí me impactó, que no me lo relata a mí Valentín en la nota pero sí está en ambas testimoniales (de Valentín y Franco). Es a la salida del colegio, un día que Cris (Morena) lo va a buscar y ve cómo (Darío) lo golpea y lo arrastra a la salida del colegio, y cómo cambian las cosas a partir de ese día", afirmó.

En ese contexto, indicó cuándo comenzó a complicarse el vínculo de Darío Giordano con sus hijos:"Empieza después de la muerte de Romina (Yan) pero se profundiza cuando ellos se mudan al año. Esa mudanza marca un quiebre", aseguró Schapiro.