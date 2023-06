Asesina por encargo: el videoclip de la canción de la ficción sobre el caso Nahir Galarza

Ahora, se filtró la primera canción elegida para las ficciones sobre este fenómeno instalado como el "Caso Nahir".

Se trata de "Asesina por encargo", sus intérpretes son Martin Bennet y Emmanuel Dannan dos artistas e influencers contemporáneos y ya es motivo de fuerte debate.

La pieza musical es muy polémica por que plasma diferentes interpretaciones a elección del oyente.

¿El encargo fue del padre de Nahir? ¿La instalación del primer machicidio como contracara absurda de los femicidio fue el encargo del patriarcado? ¿El encargo fue ejecutado por Nahir para dar un mensaje subliminal a todas las mujeres?

"Fantaseo con un beso de tu boca en mi boca, imagino el momento te voy volviendo loca, tengo tanto para darte como yo nadie va a amarte.. porcelana de tu piel que me hace enloquecer ...de tu sal quiero beber, y morirme y renacer. Si me pierdo en vos ya no tengo temor, hoy me entregó a tu amor, a tu amor que me atrapó", dice la letra.

En tanto continua: "Asesina por encargo, dentro tuyo moriré, hoy deseo más que nadie el tenernos otra vez, yo sé bien que es peligroso y que podríamos perder, enfrentando los instintos en un juego de poder, pero ya nada me importa, puede suceder".

Lejos de contener una letra superficial, la canción busca visibilizar la violencia de género como problemática y las relaciones tóxicas que surgen como consecuencia durante la adolescencia.

La puesta musical fue producida por la productora 2Tipos, bajo la realización de Daniel García Moreno (hermano de Charly García) y Daniel Sicilia, junto a Lukas Meier, Mariano Airaldi y Angelo Sicilia completando equipo de producción y dirigida por Fabián Rodriguez. Del videoclip participó la primera bailarina (exTeatro Colón, Bolshoi Moscú y Nashville) Manuela Lavalle.

El "Crimen de Gualeguaychú" que acaparó la atención de las productoras cinematográficas y de TV ocurrió en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú y fue cubierto por los medios nacionales e internacionales y debatido hasta el hartazgo por la opinión pública y redes sociales.

Nahir Mariana Galarza fue condenada a prisión perpetua, pero su defensa apeló el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal ya revisó el expediente y en los próximos días debe expedirse sobre y confirma o revoca el fallo a prisión perpetua de la joven entrerriana.