Axel agotó entradas y sumó otra función en el Teatro Ópera

Tras cerrar el 2023 con un concierto a sala llena en el Estadio Luna Park, Axel confirma esta primera etapa de la gira que se extenderá a lo largo del 2025 por varios escenarios de Argentina y Latinoamérica.

Será una oportunidad para festejar con su público su camino con la música, con un repertorio que recorrerá toda su historia: desde sus comienzos, con innumerables éxitos como “Amo”, “Tu amor por siempre”, “Celebra la vida”, entre muchos, hasta los más recientes temas que formarán parte de su próximo disco y serán presentados por primera vez en vivo.

Hace un mes presentó su single y videoclip "El motivo", un adelanto de lo que será su nuevo álbum "Vuelve" que saldrá a la venta el 16 de octubre.

Coescrita junto al renombrado escritor cubano Alexis Díaz Pimienta que ha trabajado con gigantes de la música como Jorge Drexler, Juanes y Natalia Lafourcade, "El motivo" se destaca como una creación única en la carrera de Axel.

Impulsado por su amigo y colega Jorge Drexler, el artista se aventura por primera vez en el uso de décimas, una estructura musical que ha perdurado a lo largo de los siglos y este año celebra un hito especial: los 400 años de la muerte de su creador, Vicente Espinel.

“El Motivo no es solo una canción para mí, es un desahogo, es descubrirme, es aceptarme y reconocerme vulnerable. Es abrazar mi soledad y mis momentos difíciles, bucear entre las emociones profundas: lágrimas, dolor, tristezas. ¡Y a todo eso ponerle ESPERANZA! Fueron momentos donde me permití estar deprimido, abatido, perdiendo el sentido de la vida, donde me vi reflejado en muchas personas pasando por lo mismo. Me reconocí en otros ojos y me encontré en otras historias, historias ajenas y lejanas. Entendí que todo el mundo alguna vez pasa por un “pozo ciego, pero llegará alguien que sanará tu alma herida", dijo Axel.

El video de este tema sorprendió al público por el impacto de las imágenes: Axel sentado arriba de su piano en altura, con la Ciudad de Buenos Aires en un día gris de fondo, una metáfora de lo que el artista quería transmitir con la canción.