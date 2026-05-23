Cazzu cerró su primera gira por Norteamérica con más de 50 mil entradas vendidas

“Latinaje en Vivo” se convirtió en un concierto que marca un momento trascendental en su carrera. Cada concierto fue una experiencia inmersiva, con una imponente puesta en escena destacando cada una de sus canciones, y donde Cazzu se presentó junto a su banda de 13 músicos y su crew de bailarines.
El repertorio de este tour puso el foco en su nueva etapa, con un lugar central para las canciones del álbum, entre ellas “Con Otra”, que se consolida como uno de los momentos más fuertes del show. Junto a otras piezas del disco, el set construye una narrativa intensa y actual que define el pulso de esta gira y potencia la conexión con el público sin dejar afuera también los clásicos de su carrera y covers especialmente pensados para cada ciudad.
Promovida por Clix y Live Nation, la gira llevó a la artista por un trayecto que no dejó de marcar importantes hitos en su carrera y acercando su último álbum “Latinaje” a nuevas audiencias en Estados Unidos.
En paralelo a este presente, Cazzu estrenó “Perdón Si No Te Llamé”, su nuevo single, que se integra a la narrativa de “Latinaje” y potencia el impacto de una etapa en plena expansión. El lanzamiento que ya acumula más de 2 millones de visualizaciones en YouTube y casi 500 mil reproducciones en Spotify, acompaña la gira y amplifica su alcance en tiempo real.
LATINAJE EN VIVO 2026:
17 Enero - Festival Jesús María - Córdoba, Argentina
25 Enero - Festival Cosquín Folklore - Córdoba, Argentina
22 Febrero - Fiesta de la manzana - General Roca, Río Negro, Argentina
28 Febrero - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina
07 Marzo - Festival Isle Of Light - Santo Domingo, República Dominicana
03 Abril - Semana de la cerveza - Paysandú, Uruguay
23 Abril - The Chicago Theatre - Chicago AGOTADO
25 Abril - Dolby Live at Park MGM - Las Vegas, NV
28 Abril - Arizona Financial Theatre - Phoenix, AZ AGOTADO
30 Abril – San Jose Civic - San Jose, CA AGOTADO
01 Mayo – Cal Coast Credit Union Open Air Theatre – San Diego, CA AGOTADO
02 Mayo – YouTube Theater – Inglewood, CA AGOTADO
03 Mayo – YouTube Theater – Inglewood, CA AGOTADO
06 Mayo – Infosys Theater at Madison Square Garden – New York, NY AGOTADO
08 Mayo – Boeing Center at Tech Port – San Antonio, TX AGOTADO
09 Mayo – The Pavillion at Toyota Music Factory – Irving, TX
10 Mayo – 713 Music Hall – Houston, TX AGOTADO
12 Mayo - 713 Music Hall - Houston, TX
14 Mayo - El Paso Country Coliseum - El Paso, TX AGOTADO
16 Mayo - Tecate Emblema - CDMX, México
18 Mayo - Teatro Josefa Ortiz de Dominguez - Querétaro, México AGOTADO
21 Mayo - Hard Rock Live - Hollywood, FL
05 Agosto - Makro Arena - Santa Cruz, Bolivia
07 Agosto - Teatro Al Aire Libre - La Paz, Bolivia ÚLTIMOS TICKETS
08 Agosto - Fexco Arena - Cochabamba, Bolivia ÚLTIMOS TICKETS
12 Septiembre - Estadio 23 de agosto - Jujuy, Argentina
18 Septiembre - Parque de la Industria - Guatemala
19 Septiembre - Parque Viva - San José, Costa Rica
24 Octubre - Antel Arena - Montevideo, Uruguay
25 Noviembre - Las Ventas - Madrid, España AGOTADO
26 Noviembre - Las Ventas - Madrid, España ÚLTIMOS TICKETS
29 Noviembre - Razzmatazz - Barcelona, España AGOTADO
30 Noviembre - Razzmatazz - Barcelona, España ÚLTIMOS TICKETS
En medio de este tour 2026, Cazzu llegó por primera vez al emblemático festival Tecate Emblema de México, donde compartió escenario con figuras destacadas como Jonas Brothers y Louis Tomlinson. Durante esta fecha, la artista representó a la Argentina con una fusión de géneros que abarcaron folclore, trap y cumbia junto al Ballet de Atahualpa Yupanqui.
Cazzu vive un presente consagratorio, marcando su merecida expansión global agotando entradas en cada destino que anuncia, así se presentó en el Teatro Josefa Ortiz de Dominguez, en Querétaro, México y se prepara para seguir rumbo hacia Bolivia con paradas en Santa Cruz el 5 de agosto, La Paz el 7 de agosto y Cochabamba el día 8 de agosto.
En septiembre será el momento de nuevos shows en Latinoamérica aterrizando en Guatemala el día 18, luego en Costa Rica el 19 y finalmente el 24 de octubre en Montevideo, Uruguay.
Además, España también formará parte de esta impresionante gira con presentaciones en Madrid el día 25 y 26 de noviembre y en Barcelona el 29 y 30 de noviembre, donde impactará a todos con su aclamado show “Latinaje”, su último material a través de una experiencia audiovisual de primer nivel.