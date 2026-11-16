La situación judicial se produce en medio de un nuevo conflicto familiar que volvió a tener repercusión pública, luego de la denuncia por presuntas lesiones leves vinculada a una de las hijas de Wanda e Icardi.

Qué se dijeron Wanda Nara y la China Suárez en un nuevo y explosivo cruce en redes sociales

El último fin de semana Wanda Nara y la China Suárez protagonizaron otro fuerte enfrentamiento público. El episodio tomó fuerza después de la difusión de un video de la discusión que ambas habrían mantenido La casa de los sueños, en Nordelta, propiedad de Mauro Icardi. La grabación generó repercusiones y abrió una nueva disputa en Instagram.

Entre sus publicaciones, la China escribió: “Yo soy MILLONARIA, pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex”. También sostuvo: “Yo lo poco o mucho que tengo me lo GANÉ trabajando desde los 6 años”.

Por su parte, Wanda en sus historias hizo referencias a su relación con Benjamín Vicuña, a cuestiones económicas y a su vínculo actual con Icardi. Entre sus mensajes escribió: “La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno”. Además, cuestionó la actitud de la actriz frente a la situación familiar y judicial que atraviesa con el futbolista: “Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo”.

En otro de sus mensajes, Wanda desafió a la actriz por el video que se había difundido del enfrentamiento: “Mostrá el video completo, ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos?”. La empresaria también hizo referencia a cuestiones económicas y a su relación pasada con Icardi: “Algunas tenemos más dignidad. Y sí, tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios, en cambio, al lado tuyo se hundieron todos”.