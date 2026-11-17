"Siempre está como denostando al compañero como que ella está a otro nivel. Ella se cree que es un ser de luz y es distinta", comenzó picante la conductora de SQP (América Tv).

“Dice que pasó situaciones espantosas y yo estaba ahí y esto es real: la echaron por infumable. Se la agarró con Ángel, conmigo, con todas las compañeras. A Andrea Taboada le hizo la vida de a cuadritos; a Nequi Galotti con el marido (al que le decía) dictador”, continuó.

Sobre esa dinámica laboral con su compañera, Latorre recordó: "El día que se iba Ángel (de Brito) de vacaciones íbamos una por una a conducir y eso ya no lo soportaba porque quería ser ella. Comparaba cuánto medía cada una y se la agarraba con la producción del programa".

La historia de la foto de la bombacha usada de Nancy Pazos en LAM

Ante el relato de Nancy Pazos, Yanina Latorre contó su versión acerca de ese particular momento con su compañera y quién fue quien sacó la polémica foto de la bombacha.

“Ella llegó con bombacha negra y como el vestido era blanco, se tenía que poner una bombacha color natural para que no se le transparente. Se sacó la bombacha sucia, la dejó tirada en el piso, usadita, no sé, creería que las vestuaristas eran lacayos que se la iban a recoger”, lanzó la conductora.

A su vez, puso en contexto sobre ese momento: “Yo estaba de vacaciones y en el chat de LAM, donde ella ya no estaba porque la habían echado porque vendía nuestro chat y lo había publicado en Twitter porque varias veces pasaron cosas en el chat y ella lo publicaba".

Latorre comentó que Nequi Galotti sacó esa foto pero que no sabe quién la filtró a los medios: "Eran de a dos los camarines y yo lo compartía con Analía y ella con Nequi. A la bombaba sucia Nequi le saca una foto y la manda al chat de WhatsApp y nos reíamos de la bombacha usada de Nancy. No sé cómo a la semana apareció en Pronto pero no sé quién la filtró, la foto la sacó Nequita", aseguró.

En cuanto a su relación laboral con Nancy Pazos, la exangelita comentó: "Es verdad que fuimos amigas lo que no entiendo es por qué me empezó a atacar cuando llegó a LAM, yo me llevaba bien con ella. Es infumable todos los días, te irrita un poco".