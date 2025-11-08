Coti celebró los 20 años de su emblemático disco Esta mañana en un show memorable

5a96fb96-7490-4775-9b22-50fcd63a60a7

También hubo espacio para la fiesta total con “El Embrujo”, tema que el artista grabó junto a Los Palmeras, en el que más de diez mujeres del público subieron a bailar al escenario, desatando la euforia de todo el teatro.

Con un Gran Rex repleto de emoción y complicidad, Coti reafirmó su conexión única con el público. La gira “20COTI2025” continúa con nuevas fechas en Argentina, México y España para cerrar un año extraordinario.

PRÓXIMAS FECHAS DEL TOUR

8 de noviembre | Teatro Astengo | Rosario

9 de noviembre | Teatro Ópera | La Plata

13 de noviembre | Foro La Paz | Ciudad de México

14 de noviembre | Cuerda Cultura | Guadalajara | México

15 de noviembre | León | México

21 de noviembre | Teatro Gran Odeón | Concordia

22 de noviembre | Sala ATE | Santa Fe

5 de diciembre | Sala Stage Live | Bilbao | España

6 de diciembre | Tribeca Live | Oviedo | España

7 de diciembre | Sala Capitol | Santiago de Compostela | España

12 de diciembre | Sala Porta Caelli | Valladolid | España

13 de diciembre | Círculo del Arte | Toledo | España