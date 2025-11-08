Coti celebró los 20 años de su emblemático disco Esta mañana en un show memorable
En el marco de la gira mundial “20COTI2025”, Coti celebró los 20 años de su emblemático disco Esta mañana y otros cuentos con un show inolvidable en el Teatro Gran Rex.
8 nov 2025, 07:00
Coti celebró los 20 años de su emblemático disco Esta mañana en un show memorable
En el marco de la gira mundial “20COTI2025”, Coti celebró los 20 años de su emblemático disco Esta mañana y otros cuentos con un show inolvidable en el Teatro Gran Rex este viernes 7 de noviembre, donde repasó sus grandes canciones y reafirmó su vigencia frente a un público encendido que acompañó de principio a fin.
Durante más de dos horas de concierto, acompañado por su banda Los Brillantes —Daniel Espeche, Jaime Mc Lean, Luna Sujatovich, Javier Robledo, Iván Sorokin, Matías Damato y Emiliano Giménez—, el rosarino recorrió todos los momentos de su trayectoria: los clásicos propios como “Nada fue un error”, “Antes que ver el sol” y “Tu nombre”; los himnos que compuso para distintos artistas (“Color Esperanza”, “Dónde están corazón”, “Te quise tanto”); y también nuevas canciones como ”Octubre”, ”Laberinto” y “Uruguay”. “Últimamente”, estrenó nueva versión junto al mencionado cantante de Cruzando el Charco, Francisco, uno de los invitados de la noche.
Además, otros invitados de lujo se sumaron a la celebración: Yami Safdie, en “Tu nombre”; Valentino Merlo, en “Dónde están corazón”; y Alejo Zurita, voz de Un Verano, quien protagonizó junto a Luna Sujatovich al piano una emotiva versión de “11 y 6” de Fito Páez.
Uno de los pasajes más recordados llegó de manera espontánea: entre tema y tema, un niño del público llamado Lucio le gritó que su sueño era cantar con él. Coti lo invitó a subir al escenario y el pequeño, vestido igual que su ídolo —con camisa y sombrero—, se animó a acompañarlo en guitarra en una escena tan tierna como memorable.
También hubo espacio para la fiesta total con “El Embrujo”, tema que el artista grabó junto a Los Palmeras, en el que más de diez mujeres del público subieron a bailar al escenario, desatando la euforia de todo el teatro.
Con un Gran Rex repleto de emoción y complicidad, Coti reafirmó su conexión única con el público. La gira “20COTI2025” continúa con nuevas fechas en Argentina, México y España para cerrar un año extraordinario.
PRÓXIMAS FECHAS DEL TOUR
8 de noviembre | Teatro Astengo | Rosario
9 de noviembre | Teatro Ópera | La Plata
13 de noviembre | Foro La Paz | Ciudad de México
14 de noviembre | Cuerda Cultura | Guadalajara | México
15 de noviembre | León | México
21 de noviembre | Teatro Gran Odeón | Concordia
22 de noviembre | Sala ATE | Santa Fe
5 de diciembre | Sala Stage Live | Bilbao | España
6 de diciembre | Tribeca Live | Oviedo | España
7 de diciembre | Sala Capitol | Santiago de Compostela | España
12 de diciembre | Sala Porta Caelli | Valladolid | España
13 de diciembre | Círculo del Arte | Toledo | España