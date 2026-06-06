La imagen que sorprendió a todos: Sebastián Ortega y Valentina Zenere, de la mano tras las versiones de separación

La información se conoció inicialmente en LAM (América TV), donde se dieron a conocer distintas hipótesis acerca de los motivos que habrían provocado el distanciamiento. Una de las versiones indicaba que las múltiples obligaciones laborales de ambos dificultaban los encuentros y el tiempo compartido, generando un desgaste en la pareja.

Sebastián Ortega 2

Sin embargo, también surgió otra teoría que tuvo una fuerte repercusión. De acuerdo con ese trascendido, la actriz habría descubierto una supuesta relación paralela que Ortega mantendría desde hace años con una vecina del country donde reside. Esa versión alimentó aún más los comentarios sobre el presente sentimental de la pareja.

Lo cierto es que, en las últimas horas, ambos se mostraron nuevamente juntos durante el festejo por la finalización de las grabaciones de Tiempo al tiempo, la nueva ficción que Sebastián Ortega desarrolla para Netflix a través de su productora Underground.

Sebastián Ortega y Valentina Zenere 3

La celebración tuvo lugar en el bar La Mala, ubicado en Palermo, y reunió a gran parte del elenco de la serie. Entre los asistentes estuvieron Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Luciano Castro, Toto Ferro, Mariana Genesio Peña y la propia Valentina Zenere, entre otras figuras vinculadas al proyecto.

Durante la llegada al lugar, Ortega y Zenere se mostraron cercanos, relajados y en sintonía. Incluso fueron fotografiados tomados de la mano mientras ingresaban al establecimiento. Él eligió un look compuesto por jeans y un sweater largo, mientras que ella lució un vestido acompañado por una campera de cuero negra.

Las imágenes del encuentro no tardaron en generar repercusión, ya que muestran a la pareja compartiendo la noche juntos, en medio de las versiones que ponían en duda la continuidad de su relación. En tanto, mientras que Sebastián se retiró del festejo a eso de las dos de la madrugada, ella se quedó bailando con el resto de los invitados.

Sebastián Ortega 1

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Quién fue la famosa señalada como la tercera en discordia entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere

Cuando comenzaron a circular con fuerza las versiones de una supuesta crisis entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere durante el mes de mayo, también salió a la luz la identidad de la mujer que fue señalada como la presunta tercera en discordia. Aunque el rumor ya venía comentándose entre residentes de exclusivos barrios privados de la zona norte, la situación cobró una enorme repercusión cuando el caso llegó a la pantalla de televisión.

La información fue difundida en Puro Show (El Trece), donde aseguraron que Ortega habría sostenido durante varios años un vínculo paralelo con esta mujer, incluso en una etapa previa al inicio de su romance con Zenere. Según detalló Nancy Duré, se trata de Malena Firpo, de 38 años, quien trabajó como modelo y bailarina, y que actualmente desarrolla actividades vinculadas al rubro gastronómico a través de una reconocida franquicia de cafeterías.

"Esta mujer, Malena, estaba de novia con un vecino de Sebastián Ortega cuando él estaba soltero. Él le empieza a hablar por redes y entablan una amistad de la que el novio de ella no estaba enterado", explicó la panelista al aire.

De acuerdo con el relato expuesto en el programa, con el correr del tiempo ese vínculo habría trascendido la simple amistad y derivado en encuentros dentro del country. En ese contexto, comenzaron a aparecer registros de ingresos y versiones de vecinos que aseguraban haber advertido movimientos que llamaban la atención.

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Si bien Duré aclaró en varias oportunidades que manejaba la información con cautela y utilizando potenciales, sostuvo que los rumores estarían respaldados por una serie de ingresos registrados al barrio privado. Uno de los datos que más repercusión generó fue que Malena habría ingresado en más de veinte oportunidades en momentos en los que su entonces pareja no se encontraba en el lugar, una situación que despertó comentarios entre residentes e incluso entre familias vinculadas al colegio de la zona.

Entre los episodios mencionados, hubo uno que sobresalió especialmente. Según detallaron, el 14 de agosto de 2024, fecha en la que Ortega celebró su cumpleaños, ella habría ingresado al country a las 17.37 y se habría retirado aproximadamente una hora más tarde. Además, la panelista recordó otro episodio ocurrido en febrero de 2025, cuando un electricista que realizaba tareas en ambas propiedades habría asegurado haberla visto salir de la vivienda.

La última situación señalada habría tenido lugar en octubre de 2025. Según la versión difundida, Malena visitó el country y posteriormente se retiró junto a Ortega, mientras su pareja se encontraba de viaje por Europa. Tiempo después, esa relación llegó a su fin cuando él habría tomado conocimiento de los supuestos registros y comenzó a relacionar distintos hechos.

Desde entonces, la historia fue creciendo en exposición mediática y terminó involucrando también a Valentina Zenere, quien hasta ahora no realizó declaraciones públicas sobre las versiones que la rodean.