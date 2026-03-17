Diego Torres anuncia una nueva fecha para junio

En este material, Diego Torres demostró su capacidad a la hora de fusionar estilos, generaciones y culturas manteniendo su esencia que lo caracteriza y posiciona como una de las voces más prestigiosas de nuestro país.

El propio artista describió a este álbum como un viaje íntimo y potente por diferentes emociones y estilos, fruto del trabajo con múltiples productores y artistas. Para él, estas canciones hablan de la vida con sus claroscuros y buscan llegar al corazón de quienes lo escuchan.

El carismático y reconocido artista contó con un 2025 exitoso arriba de los escenarios donde recorrió nuestro país y España reuniendo generaciones. En el marco de esta gira extraordinaria, celebrando más de 30 años de carrera, el artista no para de sorprender y crecer.

Además, 2025 sumó un hito de alcance global, su canción “Intuición” fue elegida como canción oficial del Mundial de Clubes de la FIFA (para UNIVISION!), disputado en Estados Unidos, llevando una vez más su mensaje y su música a audiencias de todo el mundo.

Con más de 30 años de trayectoria, el cantante y compositor vivió un año intenso arriba de los escenarios, reuniendo generaciones y llevando su música a distintos puntos del país y del exterior. Más de 22 ciudades, tanto en Argentina, la región y en España, lo han recibido en un reencuentro único con una producción de primer nivel. Se presentó en ciudades europeas como Málaga, Barcelona y Madrid. Además, en el mes de junio brindó shows en suelo argentino, en las provincias de Tucumán, Salta y Córdoba y en San Juan siempre a sala llena.

Sin título

MI NORTE & MI SUR TOUR 2026:

24.01 - POLIDEPORTIVO ISLAS MALVINAS - MAR DEL PLATA (ARG)

07.02 - ENJOY PUNTA DEL ESTE - PUNTA DEL ESTE (UY)

08.04 - THE MUSIC STATION PRÍNCIPE PÍO - MADRID (ESP)

09.04 - TRUI TEATRE - MALLORCA (ESP)

10.04 - AUDITORIO PARQUE FOFÓ - SEVILLA (ESP)

12.04 - PARAL·LEL 62 - BARCELONA (ESP)

14.04 - CARTUJA CENTER CITE - SEVILLA (ESP)

17.04 - PABELLÓ POLIDEPORTIVO BREÑA ALTA - LA PALMA (ESP)

19.04 - AUDITORIO ROIG ARENA - VALENCIA (ESP)

20.05 - ESCENARIO GNP SEGUROS - MONTERREY (MEX)

21.05 - TEATRO METROPOLITAN - CDMX (MEX)

22.05 - SALA PLÁCIDO DOMINGO ZAPOPAN - GUADALAJARA (MEX)

05.06 - MOVISTAR ARENA - BUENOS AIRES (ARG) AGOTADO

06.06 - MOVISTAR ARENA - BUENOS AIRES (ARG) NUEVA FECHA