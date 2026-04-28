La desgarradora confesión y llanto de Flor Vigna sobre su salud mental: "No tenía ganas de vivir"

Visiblemente emociona y con lágrimas en los ojos, Flor Vigna agregó: "Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban pero ahí vino la pelea de boxeo y el deporte es mejor que los antidepresivos".

La ex del actor Luciano Castro reconoció los momentos difíciles que debió enfrentar y blanqueó la lucha que llevó adelante contra la depresión aferrándose al ejercicio físico para salir adelante, ganando así la batalla más dura debajo del cuadrilátero.

Desde su cuenta en Instagram, Flor Vigna reflexionó después sobre esta nueva experiencia en el boxeo y relacionándolo con la vida y los difíciles momentos que atravesió.

"No la tengo clara , pero son algunas de las cosas que me digo siempre a mí misma para seguir luchando por lo que amo. Se lo difícil que es creer en uno cuando todo se viene abajo, pero también se lo mágica que es la vida cuando no te rendís. Gracias mi gente por elegirme en cada meta que pongo el corazón", comentó a flor de piel la cantante desde su cuenta en Instagram.

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Yanina Latorre detalló el motivo de la separación de Flor Vigna y Lauta

Yanina Latorre contó detalles inéditos de la ruptura entre Flor Vigna y Lauta y profundizó sobre las cuestiones que habrían marcado el final de la relación tras unos meses juntos.

“Hace un mes se habló de una crisis”, comenzó explicando la conductora de SQP (América Tv) dejando en claro que la pareja ya venía atravesando un momento delicado.

Luego, Yanina Latorre fue contundente al dar a conocer lo que le dijo a su cronista, Rodrigo Bar, la propia protagonista:“Flor Vigna nos confirmó que está separada de Lauta, se terminó el vínculo y los motivos son por malas actitudes de él hacia ella”, indicó.

Hasta el momento, la cantante no explicó a qué se refería. La relación entre Flor Vigna y López había comenzado a fines de 2024, marcada por una fuerte conexión tanto en lo personal como en lo profesional, ya que compartían su amor por la música y el entrenamiento, incluso colaborando en distintas canciones.