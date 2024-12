El video navideño de Lali Espósito con un anuncio que enloqueció a sus fans

Embed

"Y quería hacerles un regalo muy importante, pero era demasiado especial como para hacerlo a través de una storie de mierd.... Este 2025 'La Fiesta del Pop' vuelve a Vélez", continuó la artista.

El show de Lali Espósito en el estadio Vélez será el 30 de abril del 2025. La preventa del concierto comenzará este viernes a las 10 para los clientes del banco que es sponsor oficial.

La letal opinión de Manuel Adorni sobre la canción Fanático de Lali Espósito: "Es un..."

El vocero presidencial Manuel Adorni visitó este miércoles el ciclo Empezar el día (Ciudad Magazine) y la conductora Yuyito González le consultó si escuchó Fanático, el último lanzamiento de Lali Espósito, cuya letra hace alusión al presidente Javier Milei.

"¿Viste el video de Lali Espósito, Fanático?", le preguntó la pareja de Milei a Adorni. "No", le respondió el funcionario. Instantes después, la producción del programa puso al aire el videoclip de la cantante.

"Creo que hay que bajar un poco el dramatismo. Obviamente no es de mi generación... No me gusta, es un estilo de música que yo aborrezco", afirmó el vocero.

Y agregó: "Pero entiendo que tiene millones de fanáticos, entiendo que es una artista de primera línea y que pueda tener sus propias opiniones".

"Me parece que todo el debate que se arma detrás de algunas cuestiones me parece que están buenas debatirlas. Si en algún momento recibiste fondos públicos no está mal que lo muestres", siguió Adorni.

"Y también si tenes alguna especie de preferencia para mostrar algún caso de violencia de género o de posible violencia de género y no mostrar otros, también está bueno mostrarlo. Y nadie se tiene que sentir ofendido por eso", sostuvo.

Por último, expresó: "En definitiva si haces las cosas bien... Si te molestas tendrás tus razones. Pero bueno, que cada uno sea libre y que haga lo que quiera. Imagínate lo que me puede preocupar a mí un video de Lali Espósito. Como a ella no le debe preocupar en lo más mínimo lo que hago yo, mis preferencias o mi vida".

Embed

Pedro Rosemblat reveló el sorprendente vínculo que une a su madre con Susana Giménez

Lali Espósito fue entrevistada el pasado domingo por Susana Giménez en su programa y se refirió entre otras cosas a su presente artístico y su noviazgo con Pedro Rosemblat, indicando que ya viven juntos y si tiene o no ganas de ser madre.

Lo cierto es que en charla con LAM, América Tv, la pareja de Lali aclaró que no pudo verla en televisión ya que esa hora observó la entrevista que le hizo al Indio Solari para su espacio Gelatina.

“No pude ver la entrevista en vivo porque yo estaba viendo que entrevistamos al Indio a la misma hora, solo cuando salí vi los recortes en redes", precisó el periodista.

Y añadió: "Mariana se sabe desenvolver en esas situaciones y no hubo nada incómodo, el protagonismo estaba en el tema que ella sacó. Charlaron un poco de la vida y parte de la vida de Mariana tiene que ver con su vida amorosa que me encuentra a mí como protagonista en este momento”.

Embed

Sobre su noviazgo con la popular artista, Pedro Rosemblat contó: "Uno siempre piensa que la persona que tiene al lado en el momento es el amor de su vida porque el amor es el presente".

Y consultado por Alejandro Castelo sobre lo que dijo Lali en la nota sobre la idea de formar una familia a futuro, él comentó: "Me subordino a su discurso público".

Además, Pedro reveló el vínculo laboral que une a su mamá con la diva de los teléfonos: “No la conozco a Susana, una vez fue Maradona en el año 2000-2001 al estudio y ahí la conocí, la única vez. Tampoco la conozco. Pero bueno, mi mamá trabaja en el canal hace mucho tiempo".

Y dejó en claro su deseo de poder entrevistarla para su ciclo más allá de las diferencias de pensamientos políticos que puedan tener: “A Susana la re invitaría a Gelatina, hay un montón de cosas para charlar, muchos íconos y leyendas de la televisión pasaron por acá”.