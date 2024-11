Emilia Mernes rompió en llanto en medio de los rumores de crisis con Duki 

Y si bien no habló de manera literal de su reciente crisis y/o separación de Duki, la entrerriana dejó aflorar su actual estado anímico.

“Perdón, estoy muy emocionada porque trabajé mucho con el equipo y esta ha sido una semana muy intensa, entonces… estoy muy agradecida”, deslizó Emilia mientras rompía en llanto frente a los micrófonos del evento más importante de la música latina.

“Muy agradecida con todos ustedes, con la Academia por darme la oportunidad, es algo que soñé toda mi vida y quiero agradecerle por el amor a mis fans que están siempre bancándome, a mi equipo incondicional y gracias por el espacio”, concluyó acongojada.

Duki y Emilia Mernes, en crisis tras conocerse detalles de una explosiva infidelidad

En las últimas horas comenzaron a circular rumores que indican que Duki y Emilia Mernes estarían atravesando por una fuerte crisis. Hay quienes sostienen que el trapero le habría sido infiel a su novia.

En Twitter se viralizaron capturas de un supuesto chat del cantante y una misteriosa joven, Lula, que sería la tercera en discordia en la relación.

En una nota con Minuto Neuquén, la chica en cuestión confirmó que intercambió mensajes con Duki, pero advirtió que fue hace un año atrás.

"Yo siempre fui fan de Duki y le respondía sus historias, como hace cualquier seguidor; jamás pensé que en algún momento iba a ver esos mensajes. Un día, viendo quién había visto mis historias, vi que él había visto una, y me sorprendió. A los dos días, había salido de bailar con mi novio, estábamos volviendo y me llega un mensaje de él cerca de las 6 de la mañana. Me había respondido un mensaje viejo y me puso 'Gracias'. Al toque le respondí y le puse: 'Hola! Te amo' y empezamos a hablar", relató Lula.

"Por lo que yo tengo entendido, ese día estaba medio de after con YSY, ya que estaban festejando que había lanzado un álbum. Ahí fue que pasó todo esto, en ese contexto. Me contó que se estaba yendo a Chile, que iba a tocar con un amigo que se llama Pablito Chile. Me mandó fotos de su cara desde el avión, para probar que era él y no era un manager o algo así. Cuando se quedó sin señal, quedó ahí y no hablamos más", siguió.

Para demostrar cuándo fue que habló con Duki, Lula mostró un chat de un grupo de amigas, a quienes les contó que estaba hablando con el artista. "Cuando pasó esto, hace un año, yo se lo conté a mi entorno íntimo, a mis amigas. Mi novio también se lo contó a sus amigos íntimos porque no lo podíamos creer, pero no pasó más nada", agregó.

Y finalizó: "Si ellos estaban juntos o no en ese momento, no lo sé, ni creo que lo sepamos porque no van a hablar y que ellos no digan nada al respecto también dice mucho. Pero las cosas pasaron así, tal cual lo conté".