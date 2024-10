Emilia Mernes y su emotiva reacción al ver a Lali Espósito entre el público de su show en Vélez: el video

“Unos anteojos urgentes, ¿qué hago?”, deslizó entonces Emilia a modo de broma mientras caminaba de un lado al otro del escenario en busca de Espósito, mientras la intérprete de 'Fanático' saludaba a la cámara de la enorme pantalla del escenario lanzando besos.

Así fue que al cabo de unos segundos, Emilia Mernes logró encontrarla tras ponerse una de sus manos en la frente para ver mejor y lanzó emocionada: “Ay Lali, ahí te vi. Fuerte el aplauso para Lali”.

Como era de esperar, en ese momento el estadio se vino abajo en medio de los miles de aplausos y gritos para las dos cantantes. “Yo la iba a encontrar, yo la tenía que encontrar. Te amo reina hermosa”, agregó entonces Emilia emocionada antes de continuar con su show.

En tanto, desde la platea Espósito bailó y cantó cada una de las canciones de su amiga junto al grupo con el que asistió a una noche, sin duda inolvidable.

Se viralizaron fotos de Emilia Mernes antes de ser famosa y las redes estallaron

Desde la red social X una internauta compartió fotos de Emilia Mernes de aquella época en la que todavía no era lo ultra famosa que es actualmente, tal vez de cuando comenzaba su carrera musical en Rombai, y las reacciones no se hicieron esperar.

“Lo linda que era Emilia Mernes antes de todas las operaciones/retoques estéticos”, escribió la cuenta @princesabillete junto a tres imágenes de Mernes, rubia y con su rostro no tan estilizado como luce actualmente.

Lo cierto es que en cuestión de minutos el posteo se inundó de comentarios de todo tipo y sus fanáticas saltaron a negar los retoques estéticos. “Aunque tenga ácido hialurónico en algunos puntos estratégicos es literal la misma cara de siempre hermana, los mayores cambios fueron debidos a las subidas y bajadas de peso + el tiempo”, fue una de las reacciones de una seguidora de la intérprete de "La Original".

Al tiempo que otras de las reacciones dispararon punzantes: "No entiendo por qué algunas fans de Emilia no aceptan que sí se hizo retoques jajaja no es algo del otro mundo y aparte le hicieron un favor!! Ni parece la misma e igual se ve re natural", o "Ay Pero si era más fiera, en esas fotos ya era grande. Encima no la pueden remontar ni en pedo con que tenía 15 y solo creció, un aplauso al cirujano porque quedó divina".