Las fotos de las mágicas vacaciones de Emilia Mernes y Duki en Disney

En las fotos se la puede ver a ella y a Duki posando con una vincha de orejas de Minnie Mouse. En otra de las imágenes también se ve al icónico castillo de Magic Kingdom de fondo.

Además, los novios posaron en otra de las fotos con unos pilotos plásticos para continuar disfrutando de los juegos sin que la lluvia los moleste. Emilia, por su parte, lució en su hombro un peluche de Remy, el ratón de la película Ratatouille.

La pareja no estuvo sola en el viaje, estuvo acompañada por la manager de Mernes, Guadalupe Alvear y su pareja, y su madre, Gabriela Rueda.

Se supo la verdad detrás de la supuesta boda de Duki y Emilia Mernes

Esta semana la periodista Fernanda Iglesias contó en LAM (América) que a partir de una foto de Duki probándose un traje en Madrid, comenzaron a circular fuertes rumores de una boda con Emilia Mernes.

Esto generó en un enorme revuelo en sus fanáticos, pero este jueves se supo el verdadero motivo por el que Duki se realizó una prueba de vestuario en la marca de lujo Armani.

“Me llamó una persona y me pidió por favor que cuenta esta información. Duki y Emilia no se casan, me pidió por favor que aclare esto y yo obviamente no quiero ir contra de la información de Fernanda pero es una persona que me pidió por favor", contó Pepe Ochoa en Bondi.

Y aseguró: "No les gusta, los están buscando de todos lados y quieren aclarar esta situación”.

Por último, contó cómo se originó el rumor y aclaró: “Si existió una situación donde Duki fue a Armani a pedir un traje a medida, pero fue para el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Invitaron a Mauro y a Emilia, van a ir los dos pero nada tiene que ver con un casamiento próximo o en el corto plazo”.