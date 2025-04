Fuerte denuncia a Alejandro Lerner en Uruguay: los detalles de una polémica inesperada

En sus redes sociales, Lerner expresó: "Hoy, viernes a la noche, saqué esta foto para que mis queridos de San José Florida, y Durazno sepan que me quedé hasta el final. Lamentablemente, los productores y responsables de la gira han desaparecido y hemos tenido que quedarnos hasta mañana y volvernos a nuestras casas".

A raíz del posteo del cantante, el productor Adrián Minutti salió furioso a desmentirlo. "La producción nunca desapareció. Nosotros nos quedamos hasta la madrugada hablando con su mánager para saber el horario de viaje y demás hasta que al final, nos enteramos que habían suspendido unilateralmente la gira. Teníamos más de 200 entradas vendidas en Durazgo, 200 en Florida y más de 400 en otro punto", manifestó.

Minutti esbozó una teoría que explicaría el verdadero motivo de la cancelación: "Para mí es que los números internos no le daban para pagar su logística. Tiene un equipo grande de personas, son más de 15 y mi especulación es esa. De todos modos, no dejás a la gente tirada así. Vendimos tickets y debería haber valorado nuestro esfuerzo".

El productor reveló que planea iniciar acciones legales no sólo por la pérdida económica sino por la falta de honestidad. "Dice que lo dejamos tirado y no fue así. Es un baldazo de agua fría para nosotros. Pensamos que económicamente no sería una gira exitosa pero sentimos que íbamos a salir airosos", remarcó.

Por último, más allá del conflicto, Minutti destacó que el trato de Alejandro Lerner ha sido excelente. "Siempre fue amable, muy correcto, impecable", cerró.

En una ceremonia muy emotiva Alejandro Lerner recibió el Latin Grammy a la Excelencia Musical

En noviembre, La Academia Latina de la Grabación realizó la ceremonia de entrega de los Premios Especiales de los Latin Grammy, el evento más importante para la música latina. Esa noche, Alejandro Lerner fue distinguido con el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2024, máximo galardón que la organización otorga a un músico en reconocimiento a su trayectoria. Esta gran distinción internacional, reconoce sus más de 40 años componiendo e interpretando canciones que se convirtieron en himnos de la música de habla hispana.

Los encargados de entregarle la estatuilla, con palabras de profundo cariño de ambos, fueron el reconocido productor e ingeniero de sonido argentino Eduardo Bergallo, y el artista colombiano Carlos Vives, quien se animó a cantar un pedazo de “Conclusiones” para agradecerle a Alejandro por la profundidad de sus letras. Luego se proyectó un emotivo video preparado por la Academia con un resumen de momentos icónicos de la trayectoria de Alejandro, que el público aplaudió de pie.

Al momento de subir al escenario para recibir la distinción y dirigirse a los presentes, muy emocionado Alejandro dijo “Cuando la vida, Dios, el Universo decide darte exagera. Estoy profundamente emocionado.(...) Hoy la palabra gracias me queda chica. También pensaba que he sido pianista, compositor, productor y cantante… y hace 15 años que soy papá, y es el título más extraordinario que la vida me ha dado. Estoy con mi mujer, Marcela, y mis hijos me han mandado saluditos desde Argentina. Así que tengo el corazón lleno de amor”. Luego agradeció a la Academia y al Consejo Directivo, y, por supuesto, a Carlos Vives, a quien le manifestó su admiración. También agradeció a todos los colegas con los que ha compuesto tantas canciones, a los que le abrieron las puertas, como León Gieco, y a sus músicos. Felicitó a los artistas también homenajeados esa noche. Y dedicó un especial agradecimiento a su amigo y maestro Armando Manzanero diciendo “Para mi el compositor más grande de canciones en nuestro idioma, y alguien a quien voy a extrañar por el resto de mi vida, alguien a quien amo.” y continuó “Le quiero agradecer a Dios profundamente por la familia que me ha dado, por la familia que tuve, mis padres, mis abuelos, por la familia que tengo ahora con Marcela Ibañez…a todos, a mis amigos que están presentes hoy. Y quiero cerrar cantándoles esta canción que compuse cuándo yo todavía no me podía comprar mi propio lugar, una canción que representa el esfuerzo de los que más allá de haber decidido ser exitosos, hemos decidido ser honestos con nuestro corazón, con nuestro lenguaje. Me honra ser parte de esta familia, de esta cultura de la música latinoamericana. Gracias de corazón” y muy emocionado se despidió cantando a capella un fragmento de Todo a Pulmón, su canción más emblemática..

También recibieron este reconocimiento Los Ángeles Azules, Albita, Lolita Flores, Ángel 'Cucco' Peña, Chucho Rincón, Draco Rosa y Lulu Santos.

Desde el anuncio de la entrega de este reconocimiento, Alejandro está realizando distintos festejos, que incluyeron el lanzamiento junto a Los Ángeles Azules de una versión imperdible de Volver a Empezar , fechas en Estados Unidos, Chile, shows en 13 ciudades de España, 7 conciertos de Encuentro Cercano en La Trastienda totalmente agotados (la última a realizarse el 20 de noviembre), además de presentaciones de "Vuelven los lentos tour 2024”, una exitosa gira por los teatros más lindos de Argentina que crece minuto a minuto, sumando shows en todo el país.