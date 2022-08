Karina Ranni celebra sus 35 años de carrera con la música y adelanta: "Haré un tema para el Mundial"

-¿Por qué decidiste remotar tu carrera como solista?

Después de 35 años de carrera y de parate de algunos años recomencé en plena pandemia con Las Primas que tambieon cumplieron 35 años, y esta año retomé mi carrera como solista. Lo que más me gusta es la música, en esta profesión hice todo y elegí la música como un vehículo de transmitir alegría a la gente.

-¿Qué es lo nuevo que estás presentando?

Estoy grabando un nuevo material, Bandido, el tema es muy alegre. Y también estoy con las reversiones de los temas de Las Primas con ritmos más modernos, más cumbieron porque lo piden siempre. En todos los shows las hago por eso decidí reversionar esos temas con otros sonidos, adaptarlos a los nuevos tiempos. Lo que he grabado es desde cumbia reguetoneana hasta temas de Alejandra Guzmán, también temas de Nino Bravo y los temas alegres que gustan mucho como Bandido.

-¿Qué siginifica la música en tu vida?

La música es lo que marcó mi vida, es lo primero que hice con Las Primas y la gente me reconoce por más que hemos cambiado la fisonomía. Las Primas siempre estarán en mi corazón y me sorprende que después de tantos años la gente lo sigue pidiendo, es algo muy lindo. Se instaló como algo popular con Saca la mano Antonio y Los Nenes, y lo bailan todas las clases sociales. Si hace 35 años me hubieran dicho que iba a pasar esto, no lo hubiese creido. Por eso se da este regreso. Este año hice muchísimas presentaciones y la gente se divierte mucho con la cumbia que hago, cumbia santafesina y reguetonera, y las canciones levantan el ánimo a todos. Otro género me gusta también como el rock o cantar en inglés, pero la gente me pide siempre los clásicos de la cumbia. La gente busca divertirse.

-¿Vas a presentar un tema para el Mundial?

Así es. Ahora tengo una agenda con varias presentaciones, es la época de temporada alta, pero también se viene algo muy lindo que haré un tema para el Mundial, Vamos Argentina, y la idea es presentarlo en septiembre. Eso es algo que me tiene muy entusiasmada.