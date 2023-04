La Firma, la primera serie de competencia de música urbana latina en Netflix, revela su ganadora: Nashy-Nashai

Actualmente se encuentra de vuelta en Argentina, trabajando junto a los ejecutivos de NEON16 Tainy y Borrero en la creación y composición de nueva música.

"Haber ganado 'LA FIRMA' es un sueño hecho realidad y estoy muy emocionada por lo que me espera. Estoy deseando trabajar con Lex y Tainy y con todo el equipo de NEON16", dijo Nashy-Nashai. "Estoy aprendiendo de los mejores en el negocio y no puedo esperar a que escuchen algunos de los nuevos sencillos que estamos planeando lanzar pronto".

LA FIRMA, es la primera serie de competencia urbana latina en Netflix que presenta a las superestrellas mundiales Rauw Alejandro, Tainy, Yandel, Nicki Nicole y al renombrado magnate del entretenimiento Lex Borrero y se estrenó el 4 de abril con cinco episodios seguidos por los tres episodios finales, que se estrenaron el 12 de abril de 2023.

Esta original serie de concursos musicales comenzó con 12 concursantes y culminó con los cuatro finalistas de México, Chile, Colombia, República Dominicana, Argentina, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos, quienes viajaron a Miami en busca de la oportunidad de conseguir “LA FIRMA”.

La serie contó con algunos de los artistas más destacados del mundo, como Will I Am, Luny Tunes, Nely el Arma Secreta, Elena Rose, Albert Hype, Jota Rosa, The Rudeboyz, Gaby Morales y Caleb Calloway.

La música de cada episodio ya está disponible para descargar junto con un playlist original llamada “LA FIRMA”. El playlist incluirá canciones de todos los invitados, jueces y los cuatro finalistas finales de la serie.

Creado por Lex Borrero, desarrollado por Howard T. Owens, producido ejecutivamente por Santiago Zapata, Nikki Boella, Ivanni Rodriguez y Moira Noriega, y producido por NTERTAIN STUDIOS y Propagate, este innovador programa de competición musical es el primero de su tipo, mostrando el mejor talento no descubierto y la cultura que ha convertido a la música urbana latina en un fenómeno global. LA FIRMA sigue los viajes de los artistas mientras se dirigen a Miami dejando que las cámaras rueden donde ningún otro programa se atreve a ir revelando el drama, el sudor y las lágrimas que se necesitan para convertirse en una superestrella mundial. El artista ganador firmará con la poderosa incubadora de talentos NEON16, una de las empresas más innovadoras y con mayor visión de futuro de la industria musical.