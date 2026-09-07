Las Trillizas de Oro lanzan un nuevo álbum y sorprenden con su regreso a la música

TrixiPop — nueva

— nueva La Locomotora — nueva versión

— nueva versión Amiga Hermana — nueva versión

— nueva versión Susanita — nueva versión

— nueva versión 911 — nueva

— nueva Esa niña está enamorada — nueva versión

— nueva versión Montaña Rusa — nueva

En lo visual, el proyecto combina las grabaciones reales del trío con escenarios y animaciones generadas mediante inteligencia artificial: un mundo fantástico construido alrededor de las canciones, que se irá desplegando en videos, capítulos e historias cortas semana a semana.

“Las Trillizas de Oro y el Libro Mágico” está pensado como un puente entre generaciones. Los adultos que crecieron cantando “La Locomotora” hoy pueden compartir esa misma canción con sus hijos, ahora acompañada de herramientas concretas para hablar de emociones, miedos y autoestima a través del juego, el canto y la escucha compartida.