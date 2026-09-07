A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
Música
DE VUELTA

Las Trillizas de Oro lanzan un nuevo álbum y sorprenden con su regreso a la música

Las Trillizas de Oro vuelven a sorprender con una nueva faceta artística y presentan un álbum que recorre su universo musical, con canciones cargadas de emoción y recuerdos.

7 sept 2026, 08:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
Trillizas de Oro
Trillizas de Oro

María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse, mundialmente conocidas como Las Trillizas de Oro, presentan su nuevo álbum “Las Trillizas de Oro y el Libro Mágico”, bajo el sello Babidibu Records. Siete canciones que funcionan como puerta de entrada a un proyecto mayor, donde la música se cruza con la producción audiovisual.

El disco parte de una premisa simple y poderosa: un libro que, al abrirse, abre también un portal. Del otro lado hay un mundo donde Las Trillizas se transforman en Las Trixipop, heroínas musicales que acompañan a los chicos a enfrentar sus miedos e inseguridades. En ese relato, la canción no solo acompaña: es la herramienta. Lo que no se puede explicar con palabras, se resuelve cantando.

El repertorio equilibra memoria y presente. Vuelven los clásicos que marcaron a generaciones enteras —“La Locomotora”, “Susanita”, “Amiga Hermana” y “Esa niña está enamorada”— renovados en su sonido, pero intactos en su espíritu. Junto a ellos, tres canciones nuevas escritas para la agenda emocional de la infancia actual: “TrixiPop”, el tema que da origen a la transformación; “911”, un pedido de ayuda convertido en canción; y “Montaña Rusa”.

EL ÁLBUM

  • TrixiPop — nueva
  • La Locomotora — nueva versión
  • Amiga Hermana — nueva versión
  • Susanita — nueva versión
  • 911 — nueva
  • Esa niña está enamorada — nueva versión
  • Montaña Rusa — nueva

En lo visual, el proyecto combina las grabaciones reales del trío con escenarios y animaciones generadas mediante inteligencia artificial: un mundo fantástico construido alrededor de las canciones, que se irá desplegando en videos, capítulos e historias cortas semana a semana.

“Las Trillizas de Oro y el Libro Mágico” está pensado como un puente entre generaciones. Los adultos que crecieron cantando “La Locomotora” hoy pueden compartir esa misma canción con sus hijos, ahora acompañada de herramientas concretas para hablar de emociones, miedos y autoestima a través del juego, el canto y la escucha compartida.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Trillizas de Oro

Lo más visto