El presente de María Eugenia Ritó entre mudanza, venta de sus muebles y coaching: "Proceso de cambios"

"Me estoy mudando y hay cosas que no las voy a usar, estoy con los obreros en mi casa y en proceso de cambios, entrenando en el gimnasio, cuidándome con estudios médicos y en breve coaching para volver con todo a la tele. Estoy muy feliz y levantándome todos los días bien temprano", precisó la exvedette en charla con este medio.

En tanto, Ritó aclaró que la venta de muebles de su casa y ropa de su vestidor responde a una cuestión de espacio al vender una de sus propiedades y no a una urgencia económica.

"Aparte estoy con OnlyFans, trabajando a full. Estoy en el top 5 de creadoras de contenido por lo que facturo. ¡Muy feliz!", comentó entusiasmada por su actualidad y llena de desafíos a futuro.

Cómo es dúplex que María Eugenia Ritó renovó en Belgrano

María Eugenia Ritó encaró hace unos meses una renovación total en su dúplex de Belgrano, un hogar amplio y moderno. La ex vedette atraviesa un momento de renovación total.

Su departamento en Belgrano está siendo restaurado y, a raíz de esas obras, se conocieron imágenes del lugar que reflejan el estilo de vida de la exvedette.

El hogar en cuestión es un dúplex, es decir, dos plantas dentro de una torre ubicada en una de las zonas más distinguidas del barrio. Como corresponde a un edificio de categoría, el complejo ofrece piscina, parque y una amplia gama de amenities que completan la experiencia de confort.