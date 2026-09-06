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El presente de María Eugenia Ritó entre mudanza, venta de sus muebles y coaching: "Proceso de cambios"

PrimiciasYa dialogó con María Eugenia Ritó quien contó detalles del momento personal que se encuentra atravesando y la tienen totalmente enfocada.

6 sept 2026, 13:00
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El presente de María Eugenia Ritó entre mudanza, venta de sus muebles y coaching: Proceso de cambios

El presente de María Eugenia Ritó entre mudanza, venta de sus muebles y coaching: "Proceso de cambios"

El presente de María Eugenia Ritó entre mudanza, venta de sus muebles y coaching: Proceso de cambios

El presente de María Eugenia Ritó entre mudanza, venta de sus muebles y coaching: "Proceso de cambios"

María Eugenia Ritó se encuentra pasando por un presente de importantes cambios en su vida y en plena mudanza, luego de vender uno de sus dos pisos en una exclusiva torre del barrio de Belgrano.

Por este motivo, la exvedette se encuentra vendiendo varios muebles que no va a utilizar al no poder llevarse todo a su hogar, los cuales fueron publicados a través de la cuenta de Facebook de su mano derecha Ever Zelaya, ya que la artista no cuenta con esa red social.

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No sólo está desprendiéndose de varios muebles por cuestiones de espacio sino también indumentaria y zapatos importados de primeras marcas de su colección como lo hacen muchas celebridades.

En diálogo con PrimiciasYa, María Eugenia Ritó comentó sobre el proceso personal que se encuentra atravesando en medio de una mudanza, la venta de muebles de su casa y ropa que ya no utiliza, el entrenamiento en el gimnasio y coaching.

"Me estoy mudando y hay cosas que no las voy a usar, estoy con los obreros en mi casa y en proceso de cambios, entrenando en el gimnasio, cuidándome con estudios médicos y en breve coaching para volver con todo a la tele. Estoy muy feliz y levantándome todos los días bien temprano", precisó la exvedette en charla con este medio.

En tanto, Ritó aclaró que la venta de muebles de su casa y ropa de su vestidor responde a una cuestión de espacio al vender una de sus propiedades y no a una urgencia económica.

"Aparte estoy con OnlyFans, trabajando a full. Estoy en el top 5 de creadoras de contenido por lo que facturo. ¡Muy feliz!", comentó entusiasmada por su actualidad y llena de desafíos a futuro.

Cómo es dúplex que María Eugenia Ritó renovó en Belgrano

María Eugenia Ritó encaró hace unos meses una renovación total en su dúplex de Belgrano, un hogar amplio y moderno. La ex vedette atraviesa un momento de renovación total.

Su departamento en Belgrano está siendo restaurado y, a raíz de esas obras, se conocieron imágenes del lugar que reflejan el estilo de vida de la exvedette.

El hogar en cuestión es un dúplex, es decir, dos plantas dentro de una torre ubicada en una de las zonas más distinguidas del barrio. Como corresponde a un edificio de categoría, el complejo ofrece piscina, parque y una amplia gama de amenities que completan la experiencia de confort.

     

 

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