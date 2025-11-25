Maná hace historia en Los Ángeles superando a Springsteen
Maná marcó un hito histórico en Los Ángeles al alcanzar 44 shows en distintos escenarios de la ciudad, superando así el récord previo de Bruce Springsteen, que había sumado 42 presentaciones.
25 nov 2025, 17:00
Durante el fin de semana, la legendaria banda de rock MANÁ ofreció dos presentaciones adicionales con entradas agotadas en el Kia Forum como parte de su exitosa gira Vivir Sin Aire. Su quinto y último concierto del año en Los Ángeles se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre. El pasado viernes marcó un hito histórico: MANÁcelebró su presentación número 43 en arenas de Los Ángeles, superando oficialmente el récord de Bruce Springsteen por la mayor cantidad de conciertos en arenas en la historia de la ciudad.
La historia de MANÁ en Los Ángeles comenzó en 1993, cuando se presentaron en el Hollywood Palace. En 2007 llegaron al entonces Staples Center, convirtiéndose en el primer grupo de cualquier género en agotar 13 shows en el recinto. En 2016 iniciaron su destacada serie de presentaciones en el Kia Forum, incluyendo LA Residencia en 2019—la primera residencia en una arena de la ciudad de Los Ángeles en cualquier idioma. A la fecha, MANÁ suma 31 shows en esta icónica arena.
Backstage, la banda fue recibida con una celebración especial que contó con la banda de música de la Universidad del Sur de California (USC), la banda de Inglewood High School y el LA Clippers Spirit Team, además de su equipo y el personal del Forum—a quienes consideran cariñosamente su “segunda familia”. Durante el festejo, el grupo fue coronado como los “Kings of LA” y se develó una instalación permanente en una de las paredes del backstage del Forum para conmemorar este logro histórico.
Este hito reafirma el profundo vínculo entre MANÁ y Los Ángeles—una ciudad que ha acompañado a la banda a lo largo de sus casi cuatro décadas de trayectoria. Reconocidos por sus electrificantes presentaciones en vivo, su composición musical con conciencia social y su dedicación incondicional a sus fans, MANÁ continúa siendo una de las bandas de rock latino más influyentes y trascendentes de la historia.
La gira Vivir Sin Aire comenzó en septiembre y continuará durante 2026, con próximas presentaciones en Brooklyn, Miami, Philadelphia, Atlanta, Orlando y Greensboro.
TICKETS: Remaining tickets for the 2026 dates are available now at mana.com.mx.
MANÁ – VIVIR SIN AIRE 2025 TOUR DATES:
Fri Nov 21 — Los Angeles, CA — Kia Forum
Sat Nov 22 — Los Angeles, CA — Kia Forum
Fri Nov 28 — Fresno, CA — Save Mart Center at Fresno State
Sat Nov 29 — Los Angeles, CA — Kia Forum
Fri Dec 5 — San Jose, CA — SAP Center
Sat Dec 6 — San Jose, CA — SAP Center
MANÁ – VIVIR SIN AIRE 2026 TOUR DATES:
Sat Feb 21 — Detroit, MI — Little Caesars Arena
Fri Feb 27 — Belmont Park, NY — UBS Arena
Sat Feb 28 — Brooklyn, NY — Barclays Center
Sat Mar 7 — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena
Fri Mar 20 — Orlando, FL — Kia Center
Fri Mar 27 — Miami, FL — Kaseya Center
Sat Mar 28 — Miami, FL — Kaseya Center
Fri Apr 3 — Atlanta, GA — State Farm Arena
Sat Apr 4 — Greensboro, NC — First Horizon Coliseum