Maná hace historia en Los Ángeles superando a Springsteen

Backstage, la banda fue recibida con una celebración especial que contó con la banda de música de la Universidad del Sur de California (USC), la banda de Inglewood High School y el LA Clippers Spirit Team, además de su equipo y el personal del Forum—a quienes consideran cariñosamente su “segunda familia”. Durante el festejo, el grupo fue coronado como los “Kings of LA” y se develó una instalación permanente en una de las paredes del backstage del Forum para conmemorar este logro histórico.