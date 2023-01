Noe La Máxima, la artista revelación detona las redes con su nuevo videoclip "Ya Fue"

-¿Qué te inspiró a escribir "Ya Fue"?

Estaba en el balcón de mi departamento, sola, un poco melancólica por una situación personal y lo primero que pensé es en que tenía que pasar la página, y sublimar mi dolor con música, asi fue que empecé a tararear la melodía del coro, a las 2am le dejé un whatsapp a mi productor, y al otro dia ya estabamos metidos en el estudio.

-¿Tiene video la canción?

Siiiiii, mi primer video, no lo puedo creer!

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noe La Maxima (@noelamaxima)

-¿Cuál es tu forma de componer?

No tengo una fórmula, me dejo llevar por el momento, por lo general me baja una idea a la cabeza y luego empiezo a desarrollarla. A veces son ideas muy locas (risas), no tengo filtro por lo general.

-¿Cómo fue tu lanzamiento?

Uff, hermoso, pero estresante al mismo tiempo. Detrás de 3 minutos de cancion, hay muchísimo esfuerzo, grabamos el video en Madrid, fue super espontáneo y lindo, caminando por La Gran Vía y toda la gente mirando jeje, me encantó esa experiencia. Todo el equipo re motivado, se manejó una energia muy linda, fluyó todo, increible.

6f57d731-0b0f-47c0-8154-126eee12aa1d.jfif

-¿Qué es lo más gratificante para vos en tu carrera?

Lo más gratificante es llegarle a la gente con mi música, cuando me dicen que les gustó o que los ayudó a superar alguna situación, es impresionante.

-¿Cuáles son tus pasos a seguir?

Se viene muchísima música, este 2023 estaré sacando mucho material. Mi foco es dar pasos firmes pero seguros, disfrutar del proceso es mi gran reto, a veces la ansiedad nos come, pero si te mantienes con fe y con amor las cosas salen, es mejor sorprenderse no?

-¿Cómo te ves en el futuro?

Más sólida, y rompiendooooo, soy muy exigente conmigo misma, espero dar lo máximo, de hecho por eso me apodaron. La Máxima, no paro, soy demasiado inquieta (risas) y siempre busco superarme, se vienen colaboraciones con otros artistas también, pero no puedo decir nada!