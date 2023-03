Periodista Argentina reconocida como "Wonder Woman of Latin Music 2023" por LAMC en NYC

Presentado por primera vez en 2020, Wonder Woman of Latin Music se destacó por llevar a cabo un evento virtual para no dejar de reconocer aquellas figuras de la industria que no frenaron su labor afectado por la pandemia. Este año, el evento tendrá lugar en la New York City del 11 al 15 de julio de manera presencial y del 26 al 28 online. Hasta la fecha, ya fueron 85 mujeres las reconocidas.

“Por cuarto año consecutivo, es un honor unirme a LAMC y presentar las Wonder Woman Of Latin Music 2023, que celebra el impacto que éstas tuvieron en nuestra industria”, dijo Rocío Guerrero, Global Head of Latin Music de Amazon Music. “Es tan importante que sigamos reconociéndolas, elevándolas y agradeciéndoles por todo su labor: el impacto de la música latina no sería lo mismo sin sus aportes”.

PHOTO-2023-03-31-17-36-35.jpeg

Florencia es periodista, guionista y productora de radio y televisión con más de 25 años de experiencia, habiendo terminado sus estudios en 1996 pero ya en ese momento con varios cargos a sus hombros. Desde que comenzó su camino en los medios de comunicación, siempre supo que la música era su vocación, sentimiento que la llevó a trabajar como productora en programas de la talla de “Graduados”, “Por el mundo”, “La Voz Argentina” o “Tu cara me suena”, todos ellos pioneros y éxitos consolidados en su tipo de la TV argentina.

A finales de la década de los 2000, mientras trabajaba con el canal Telefe Internacional, empezó a realizar notas periodísticas con artistas como Antonio Orozco - su primera entrevista profesional -, Alejandro Sanz, Ricky Martin, Wisin y Yandel y Luis Fonsi, entre muchos otros, pero siempre destacándose en el mundo de la música latina, ya que sabía que tarde o temprano ésta explotaría a niveles globales tal y como la conocemos hoy en día.

descarga.png

“Artistas como Pablo Alborán o J Balvin dieron su primera entrevista para la televisón Argentina conmigo. Es una de las mayores satisfacciones que me dio mi trabajo”. Comentaba en una entrevista para Billboard Argentina en 2021. “Recuerdo que me ofrecieron hacerle una entrevista a Natti Natasha cuando todavía era corista de Don Omar. Me hace muy feliz ser contemporánea a grandes artistas y poder verlos crecer, como a ella”.

En uno de sus muchos viajes por el mundo representando la música latina tuvo la oportunidad de coincidir con un joven Prince Royce y de poder entrevistarlo para hablar sobre su primer single, una nueva versión de ‘Stand By Me - canción con la que alcanzó la primera posición en la lista Tropical Songs de Billboard -. “He sido pionera de entrevistas con artistas internacionales que recién muchos años más tarde llegaron a la Argentina. Viajé a Puerto Rico y entrevisté a Royce, por ejemplo. Momentos como esos son inolvidables”, continuó en la entrevista.

En 2019 inició su propia compañía de promoción de nuevos artistas, cobertura de eventos nacionales e internacionales y agencia de noticias de música llamada Agencia FM. Mediante su empresa ha prestado servicios para medios como TVE, Canal 9, Red+, las revistas uruguayas Gente y Portada y el programa de televisión “Me gusta el domingo”, entre otros.