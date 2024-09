Premios Latin Grammy 2024: María Becerra, Emilia Mernes, Trueno y más entre los nominados

Según trascendió, la ceremonia durará tres horas y será transmitida en vivo por Univision. Además de la gala principal, la Semana del Latin Grammy contará con una serie de eventos como la presentación de Leading Ladies of Entertainment hasta el Best New Artist Showcase, la Persona del Año y la Premiere, entre otras actividades para celebrar y honrar lo mejor de la música latina.

María Becerra

Los argentinos nominados a los premios Latin Grammy 2024

Mejor Álbum Vocal Pop

Caloncho - Tofu

Emilia - .mp3

Luis Fonso - El Viaje

Hotel Caracas - Mau y Ricky

Orquídeas - Kali Uchis

Escrita - Nicole Zignago

Mejor interpretación de música electrónica latina

La ceniza - Ale Acosta y Valeria Castro

Drum Machine - Alok

Pedju Kunumigwe - Alok y Guarani Nhandewa

BZRP Music Sessions Vol. 53 (Tiësto Remix) - Bizarrap y Shakira

Bambole - Vikina ft. Deorro

Mejor fusión/interpretación urbana

Nadie sabe - Bad Bunny

Corazón vacío - María Becerra

Young Miko - BZRP Music Sessions Vol. 58

S91 - Karol G

Tranky Funky - Trueno

Mejor álbum de música urbana

Nadie sabe lo que va a pasar mañana - Bad Bunny

Sol María - Eladio Carrión

Sayonara - Álvaro Díaz

Ferxxocalipsis - Feid

Mañana será bonito Bichota Season - Karol G

El último baile - Trueno

Mejor canción de rap/hip hop

Aprender a amar - Nathy Peluso

Bendecido - Eladio Carrión

Blam Blam - Vico C ft. Al 2 El Aldeano

La sabia escuela - Akapellah ft. Canserbero y Lil Supa

Teléfono nuevo - Bad Bunny ft. Luar La L

Thunder y Lighting - Bad Bunny ft. Eladio Carrión

A diferencia de años anteriores, Argentina quedó afuera de importantes categorías como Mejor canción urbana y Mejor interpretación de reggaetón.

Mejor canción urbana

Bonita - Daddy Yankee

Columbia - Quevedo

El cielo - Sky Rompiendo, Feid y Myke Towers

La falda - Myke Towers

Mejor interpretación reguetón

Perro negro - Bad Bunny Bunny ft. Feid

Un preview - Bad Bunny

Triple S - J Balvin ft. Jowell & Randy y De La Guetto.

Byak - Álvaro Díaz ft. Rauw Alejandro

Qlona - Karol G ft. Peso Pluma

Labios Mordidos - Kali Uchis ft. Karol G