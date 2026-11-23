Un homenaje a quienes hicieron grande al folklore

Uno de los momentos más emotivos del festival fue el homenaje a los artistas que ya no están, pero cuyo legado hizo grande al folklore argentino. El público acompañó con respeto y emoción un tributo que puso en valor la memoria y la historia del género nacional.

Más de 50 artistas, una celebración federal

Por los escenarios de República Folklore pasaron Chaqueño Palavecino, Soledad, Abel Pintos, Los Nocheros, Jorge Rojas, Cazzu, Los Tekis, Lázaro Caballero, Teresa Parodi, Ahyre, Maggie Cullen, Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo, Peteco Carabajal con Riendas Libres, Dúo Coplanacu, Cuti y Roberto Carabajal, Los Nombradores del Alba, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Los Alonsitos, Nahuel Pennisi, Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu, Carafea, Catherine Vergnes, Diableros Jujeños, Juanjo Abrego, Gauchos of the Pampa, La Callejera, Los Bofill, Nacho Cuellar, Mariana Carrizo, Néstor Garnica, Paquito Ocaño, Sele Vera, Tomás Lipán, Nati Pastorutti, Wara Calpanchay, Los Tabaleros y Malena Garnica, entre otros.

Los artistas de mayor convocatoria se presentaron en los Escenario Twin Principal, y en el escenario Pampa debajo de la emblemática montaña rusa, mientras que el Escenario Pulpeña estuvo dedicado a artistas emergentes y en crecimiento, con el objetivo de acercar al público las nuevas voces del género.