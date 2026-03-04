Ricardo Montaner presenta "Una Mañana y Un Camino"

Embed - Una Manana Y un Camino - Ricardo Montaner - Una mañana y un camino (Versión Montaner)

“EL ÚLTIMO REGRESO WORLD TOUR”:

Ricardo Montaner eligió Argentina, su país natal, para dar comienzo a “El Último Regreso”, su gira mundial de retorno a los escenarios luego de años de alejamiento, con la que ya realizó 5 conciertos en el país. Por entradas totalmente agotadas, sumó una nueva y última función en Movistar Arena el 8 de marzo. Tickets disponibles en movistararena.com.ar

Con una puesta en escena deslumbrante, visuales imponentes y una banda impecable Ricardo Montaner repasa durante más de 2 horas las canciones más emblemáticas de su carrera. “Será”, “Castillo Azul”, “La Cima Del Cielo”, “Dejame llorar”, “Tan enamorados” además de las que invitan a bailar como “Soy Feliz”, “Cachita”, “Vamo Pa’ La Conga”, entre otras, forman parte de un extenso repertorio que incluye casi 40 temas y hace delirar a sus fans durante todo el concierto. También le dedica un momento especial a Venezuela, con canciones tradicionales.

“El Último Regreso Tour 2026”, su nueva gira global es una declaración de amor con la que recorrerá todo el planeta. Serán más de 100 conciertos, incluyendo Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana y España.

Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos, cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público.