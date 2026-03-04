Ricardo Montaner presenta "Una Mañana y Un Camino"
Una mirada renovada a su sexto álbum, parte de la colección “Versiones Montaner” que revisita sus 6 primeros discos con nuevas grabaciones y tecnología de audio envolvente.
4 mar 2026, 13:00
Ricardo Montaner presenta "Una Mañana y Un Camino"
El cantautor Ricardo Montaner continúa la celebración de su legado artístico, esta vez con el lanzamiento de “Una mañana y un camino – Versión Montaner”, el sexto álbum que forma parte de la colección Versiones Montaner, iniciativa que revisita y proyecta los seis primeros discos de su carrera artística, obra que mira hacia el presente con una nueva dimensión sonora.
Este lanzamiento de “Una Mañana y Un Camino (Versión Montaner) representa una actualización profunda de uno de los capítulos más significativos de su repertorio. Bajo una visión contemporánea, el álbum integra nuevos masters digitales y tecnología de audio envolvente, ofreciendo una experiencia sonora más amplia, detallada e inmersiva para las nuevas generaciones y para el público que ha acompañado su trayectoria desde el inicio.
Con esta entrega, Montaner reafirma que su catálogo no pertenece únicamente al recuerdo, sino que permanece como una obra viva y vigente, capaz de dialogar con el presente sin perder la esencia que lo convirtió en referente de la música en español.
“Una Mañana y Un Camino (Versión Montaner)” no solo honra la historia musical del artista, sino que la proyecta hacia el futuro, consolidando su compromiso con la excelencia sonora y la innovación artística.
Embed - Una Manana Y un Camino - Ricardo Montaner - Una mañana y un camino (Versión Montaner)
“EL ÚLTIMO REGRESO WORLD TOUR”:
Ricardo Montaner eligió Argentina, su país natal, para dar comienzo a “El Último Regreso”, su gira mundial de retorno a los escenarios luego de años de alejamiento, con la que ya realizó 5 conciertos en el país. Por entradas totalmente agotadas, sumó una nueva y última función en Movistar Arena el 8 de marzo. Tickets disponibles en movistararena.com.ar
Con una puesta en escena deslumbrante, visuales imponentes y una banda impecable Ricardo Montaner repasa durante más de 2 horas las canciones más emblemáticas de su carrera. “Será”, “Castillo Azul”, “La Cima Del Cielo”, “Dejame llorar”, “Tan enamorados” además de las que invitan a bailar como “Soy Feliz”, “Cachita”, “Vamo Pa’ La Conga”, entre otras, forman parte de un extenso repertorio que incluye casi 40 temas y hace delirar a sus fans durante todo el concierto. También le dedica un momento especial a Venezuela, con canciones tradicionales.
“El Último Regreso Tour 2026”, su nueva gira global es una declaración de amor con la que recorrerá todo el planeta. Serán más de 100 conciertos, incluyendo Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana y España.
Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos, cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público.