Shakira y Maluma vuelven a encender la química con "Agua", su explosivo reencuentro tras ocho años

Con dos de los nombres más determinantes de la música latina reunidos otra vez, “Agua” llega como uno de los lanzamientos más relevantes del universo Loco X Volver y como un capítulo más de una historia compartida que ya se cuenta en años, no en canciones.

Shakira, por su parte, continúa su racha de éxitos tras su actuación estelar interpretando su éxito mundial «Dai Dai» en el espectáculo inaugural del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA, visto por 2000 millones de personas en todo el mundo. «Dai Dai» ha sido aclamada como la canción más importante del año a nivel internacional, manteniéndose durante 7 semanas en el número 1 mundial. El video de la canción ha superado oficialmente los 1000 millones de visualizaciones en YouTube y Shakira es la artista femenina más vista de la plataforma, consolidando aún más su estatus de icono global.

A finales de este mes, Shakira subirá al escenario del Shakira Stadium para su residencia en Madrid —con todas las entradas agotadas—, para la cual se han vendido más de 500.000 localidades. Con motivo de esta esperada residencia, Shakira presentó «Es Latina»: una plataforma cultural de un mes de duración en Macondo Park que rinde homenaje a artistas españoles y latinos de los ámbitos de la música, la moda, el arte, la literatura, la gastronomía y la danza.