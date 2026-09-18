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Shakira y Maluma vuelven a encender la química con "Agua", su explosivo reencuentro tras ocho años

Los artistas colombianos estrenaron su nueva colaboración, un merengue cargado de sensualidad que los vuelve a reunir después de éxitos como “Chantaje”, “Trap” y “Clandestino”.

18 sept 2026, 08:00

En menos de un mes, el nombre de Maluma ha aparecido junto a los dos íconos femeninos más grandes que ha dado la música en la última década. Primero fue Beyoncé, que lo invitó a “Cuerpo (Tumbao)” para la edición conmemorativa de B’Day. Ahora con Shakira, con quien la estrella latina vuelve a encontrarse en “Agua”: “Nos fuimos mundial con la reina”.

“Agua” es un merengue sensual que cruza la energía tropical con una producción contemporánea. La química vocal entre los dos vuelve a ser el centro de la narrativa, esta vez alrededor de una metáfora sencilla y eficaz: por más agua que necesiten, cuando están juntos, todo termina convertido en fuego. Es una canción de tensión, coqueteo y complicidad, que reconoce el ADN de sus primeras colaboraciones sin quedarse en la nostalgia.

La relación artística entre Maluma y Shakira empezó con “Chantaje”, siguió con “Trap” y “Clandestino”, y pasó también por el remix de “La Bicicleta” junto a Carlos Vives, un recorrido que dejó varios de los grandes éxitos de la música latina. Shakira fue una de las primeras artistas de alcance global en apostar por Maluma cuando su carrera internacional apenas comenzaba, y esa cercanía se ha sostenido con los años. Hace poco volvieron a compartir tiempo en el criadero de caballos del artista en Medellín, lejos de los estudios y las cámaras.

Dentro de Loco X Volver, “Agua” aporta una dimensión sonora nueva al proyecto. El lanzamiento está acompañado por un videoclip dirigido por Hannah Lux Davis, una de las realizadoras más reconocidas del pop internacional. La pieza construye un universo donde el agua funciona como hilo conductor: reflejos, superficies líquidas, brillo, movimiento y baile sostienen una tensión permanente entre los dos artistas, en una narrativa pensada para convertirse en uno de los momentos audiovisuales más fuertes del álbum.

Con dos de los nombres más determinantes de la música latina reunidos otra vez, “Agua” llega como uno de los lanzamientos más relevantes del universo Loco X Volver y como un capítulo más de una historia compartida que ya se cuenta en años, no en canciones.

Shakira, por su parte, continúa su racha de éxitos tras su actuación estelar interpretando su éxito mundial «Dai Dai» en el espectáculo inaugural del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA, visto por 2000 millones de personas en todo el mundo. «Dai Dai» ha sido aclamada como la canción más importante del año a nivel internacional, manteniéndose durante 7 semanas en el número 1 mundial. El video de la canción ha superado oficialmente los 1000 millones de visualizaciones en YouTube y Shakira es la artista femenina más vista de la plataforma, consolidando aún más su estatus de icono global.

A finales de este mes, Shakira subirá al escenario del Shakira Stadium para su residencia en Madrid —con todas las entradas agotadas—, para la cual se han vendido más de 500.000 localidades. Con motivo de esta esperada residencia, Shakira presentó «Es Latina»: una plataforma cultural de un mes de duración en Macondo Park que rinde homenaje a artistas españoles y latinos de los ámbitos de la música, la moda, el arte, la literatura, la gastronomía y la danza.

     

 

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