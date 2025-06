Soledad confirma una cuarta fecha en el Gran Rex: cuándo será

Luego de un 2024 colmado de importantes hitos —lanzó Que Sea Con Suerte, su decimocuarto álbum de estudio, y Raíz, Nunca Me Fui, su álbum en colaboración con Lila Downs y Niña Pastori que ganó el Latin Grammy a “Mejor Álbum Folclórico”—, Soledad atraviesa un 2025 de celebración plena junto sus seguidores. Los shows de abril en el Gran Rex representaron verdaderos viajes para revivir su historia, narrada en off por nada menos que Teresa Parodi, Horacio Guaraní, Luis Landriscina y Mercedes Sosa. Además de traer las voces de estas figuras tan importantes en la historia de nuestra música, Soledad sorprendió con invitados de lujo: Yami Safdie, con quien interpretó “Alma, Corazón y Vida” y Emiliano Brancciari (de No Te Va Gustar) para una versión distinta de “Perfume de Carnaval”.