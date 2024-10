Super J, el artista revelación del Dembow argentino

Infancia y descubrimiento de su vocación: Nació en Luján en una familia de laburantes, sin muchos lujos ni brillos. Sus padres siempre estaban trabajando, por lo que su hermana y él pasaban mucho tiempo con la niñera o abuela. "Jugábamos mucho y yo encarnaba varios personajes, pero mi favorito era "Super Juli" (Julian es mi nombre). Este alias no solo me hacía sentir invencible, sino que también me enseñó el valor de la superación".