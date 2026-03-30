Tan Biónica en Vélez: más de 120 mil personas vieron un regreso inolvidable: las imágenes

En ese clima, y al comienzo del tercer show, Chano se dirigió al público con palabras de agradecimiento que resumieron el espíritu de este regreso:

“Estamos agradecidos de verdad que hayan venido, que hayan vuelto a confiar en nosotros y poder darles un show absolutamente diferente a los anteriores. La verdad que le pusimos todo, así que muchísimas gracias”.

Uno de los momentos más especiales se repitió en las tres noches con la presencia de Andrés Calamaro, quien se sumó al escenario para interpretar junto a la banda “Mi Vida” y “Flaca”, en un cruce generacional celebrado por todo el estadio.

En la segunda noche, el show tuvo otro punto alto con la aparición de Nicki Nicole, quien interpretó “Boquitas Pintadas” junto a la banda en un momento más íntimo, marcado por la cercanía con el público y una respuesta inmediata de todo el estadio.

Tan Biónica

Con una producción de nivel internacional, un despliegue audiovisual impactante y una puesta pensada para que cada rincón del estadio viva la experiencia al máximo, Tan Biónica reafirmó su lugar como una de las bandas más importantes y queridas de la música argentina.

Estas tres noches no solo marcaron el regreso en vivo de la banda, sino también el inicio oficial del tour “El Regreso”, que continuará con presentaciones en todo el país y el exterior, con fechas confirmadas en Tucumán el 04 de abril, Santa Fe el 11 de abril y Mendoza el 18 de abril, y su llegada a México el 10 de septiembre. Además tiene prevista su visita a España para presentarse el 22 de octubre en Razzmatazz, Barcelona y el 25 de octubre en Live Las Ventas, Madrid.

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Sobre el final, Chano se dirigió al público con una frase que resumió la intensidad de estas tres noches: “Estamos demasiado agradecidos, nosotros le damos el mayor esfuerzo a esto, le damos la vida y esto que nos devuelven sigue siendo demasiado para nosotros”.

Lo que pasó en Vélez fue mucho más que una serie de shows: fue el reencuentro de una generación con su historia, sus canciones y su forma de sentir.

Tan Biónica

MÁS SOBRE TAN BIONICA

Tan Bionica es una de las bandas más emblemáticas del pop-rock argentino de las últimas dos décadas. Formada en Buenos Aires por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane, se convirtió en un fenómeno musical y cultural que marcó a toda una generación.

Con una propuesta que fusiona pop, rock y electrónica, el grupo conectó rápidamente con el público. Entre 2010 y 2015 alcanzaron el éxito con sus discos más icónicos “Obsesionario” (2010) y “Destinología” (2013), que incluyeron himnos como “La melodía de Dios”, “Ciudad mágica”, “Ella” y “Obsesionario en La Mayor”.

Tras un impasse, que comenzó en 2016, la banda regresó en 2023 con la gira “La Última Noche Mágica”, que agotó en tiempo récord cinco fechas en estadios (Vélez Sarsfield, Estadio Único de La Plata y River Plate) y los llevó a recorrer Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y España, convocando a más de 500.000 personas en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Tan Bionica acumuló tres Discos de Oro y tres de Platino otorgados por CAPIF por “Obsesionario”, “Destinología” y “Hola mundo” e incluso fue nominada a los Grammys Latinos de 2013 en la categoría Mejor álbum pop/Rock por “Destinología”. Luego de su regreso, en 2025 ganó dos Premios Gardel: Mejor Álbum en Vivo por “La Última Noche Mágica–Estadio River Plate” y Mejor Canción Pop Rock por “Arruinarse”, junto a Airbag.

Hoy, con su nuevo álbum “El Regreso”, Tan Bionica inicia una nueva etapa, manteniendo viva la energía de sus clásicos y reafirmando su lugar en la historia de la música.