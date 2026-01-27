La emoción de Barbie Vélez por la sorpresa de su hijo Salvador: "Por primera vez"

“Ayer vino mi hijo, por primera vez, al teatro a verme”, describió la actriz en las redes. En la grabación se escucha también la voz de Nazarena muy emocionada de ver a su nieto en el Teatro Candilejas: “¡Ay, qué emoción! Es la primera vez que viene Salvador”.

"No bueno, destruida con las historias de ayer", agregó después Barbie aún sensibilizada por el inolvidable momento que vivió sobre el escenario junto a su pequeño hijo.

Cabe recordar que la comedia además de Nazarena y Barbie es protagonizada por Santiago Caamaño, Roly Serrano y el ex Gran Hermano Nacho Castañares.

barbie velez emocion con su hijo salvador en el escenario

Barbie Vélez opinó del fugaz romance de su hermano Chyno Agostini con La Tana de Gran Hermano

Barbie Vélez habló de cómo es su relación con su mamá Nazarena Vélez, cómo vive llevar el apellido y además dio su visión del breve amorío de su hermano, el Chyno Agostini, con La Tana Fenocchio de Gran Hermano.

Angie Balbiani le consultó de manera directa en la entrevista para Puro Show (El Trece): "Ser la hija de Nazarena: ¿es un desafío o un peso?".

A lo que la actriz respondió con sinceridad: "Sería hipócrita si te dijera que fue un peso. Yo creo que te da un montón de privilegios, que te ayuda a que te conozca gente que no te conocía. En mi caso, tal vez, tenía el acceso a algún que otro casting. Después está en uno".

Y agregó reflexiva: "Hoy en día me siguen diciendo 'la hija de Nazarena', y la verdad que sí, voy a ser toda la vida su hija, es una figura muy importante".

Luego la charla fue en dirección al fugaz romance de su hermano Chyno Agostini con La Tana de Gran Hermano, ante lo cual confesó: "Me enteré, tanto que inició este romance como que terminó, por las redes sociales. De este amor fugaz me enteré por las redes".

Y agregó entre risas acerca de cómo se enteró del final de la relación: "Mi mamá después se comunicó, él le contó un poco todo, y me enteré ayer de que finalizó", concluyó la madre de Salvador.