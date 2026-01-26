El venenoso dardo de Cinthia Fernández ante el rumor de embarazo de Wanda Nara

Para cerrar, Cinthia dejó en claro lo que piensa sobre los rumores que giran en torno a Wanda Nara por estas horas: “Para mí, Wanda no está embarazada”.

Cuál es el supuesto plan de La Reini y Wanda Nara para desgastar a Verónica Lozano

La próxima edición de Bake Off en la pantalla de Telefe viene generando ruido interno hace rato entre las dos máximas candidatas a estar al frente del reality gastronómico: por un lado Wanda Nara, actual conductora de MasterChef Celebrity, y por el otro Verónica Lozano, quien conduce Cortá por Lozano. El certamen culinario todavía no arrancó y ya se instaló una fuerte disputa en los pasillos del canal, con dos figuras de peso que buscan quedarse con la conducción.

Lo cierto es que si bien Bake Off no tiene fecha confirmada para su regreso a la pantalla, mucho se habla de quién será finalmente la animadora de la nueva edición. Aunque Telefe aún no definió cuándo volverá el programa, la incógnita sobre quién tomará el rol principal mantiene a la industria expectante.

En este contexto, en el programa Infama (América TV) mostraron un informe sobre este tema donde aseguran que Wanda usa a La Reini Sofía Gonet para desgastar a Vero Lozano. Según el informe televisivo, la estrategia de Wanda habría sido apoyarse en la influencer para marcarle terreno a su competidora.

Esto se dio también luego de que La Reini visitara el ciclo que conduce Lozano y luego la influencer salió a criticarla en redes, desatando una dura respuesta de la conductora, quien cuestionó que no le dijo nada de eso cuando la tuvo en frente. La tensión escaló cuando, tras aparecer en el programa de Vero, La Reini lanzó comentarios negativos en redes sociales, lo que provocó que Lozano reaccionara con firmeza y le reprochara no haberlo dicho cara a cara.

“La guerra por un programa de cocina: Vero Lozano vs Wanda Nara”, anunció el informe del programa que conduce Marcela Tauro. “Las dos están peleando cuerpo a cuerpo por Bake Off. Ahora, Wanda usó a La Reini como peón para ir desgastando de a poquito a Vero”, aseguró el locutor. El informe televisivo planteó la disputa como una batalla abierta, con frases contundentes que dejaron en claro que la rivalidad ya está instalada.

En tanto, Costa, presente en el panel y quien trabaja con Lozano, explicó la situación actual con respecto al futuro televisivo de Vero: "Hay un proyecto para cuando termine Gran Hermano que puede ser agosto, septiembre, noviembre, nunca sabes. Nosotros trabajamos todas las tardes y la citaron a ella para hacer tres galas como participante y a la gente le gustó mucho. Vero mostró una parte de ella divina y siguió avanzando en el certamen (por Lozano en la anterior edición de Bake Off)". Costa detalló que la participación de Lozano en galas anteriores fue muy bien recibida, y que existe un plan para que vuelva a estar en pantalla una vez que finalice Gran Hermano, aunque las fechas son inciertas.

"Ahora si bien es cierto que todos los proyectos de televisión son a confirmar, en teoría, cuando termine Gran Hermano va Bake Off. Es un formato que a la gente le gusta y que ya está comprado", cerró Costa, dando como certeza que el reality gastronómico regresará al aire. Habrá que ver quién lo conduce: si Wanda Nara o Verónica Lozano.