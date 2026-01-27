El devastador relato sobre Mariana Nannis y la difícil actualidad que le toca vivir: "Está empeorando"

"Me lo dijo Mariana a mí. Le pregunté por qué le sacaste el departamento a Alexander y me dijo: no quiero que le pase lo mismo que te pasó a vos", añadió con firmeza.

Y consultado sobre por qué nunca tuvieron buena relación Mariana y la pareja de su hijo, explicó: "A Mariana no le cae bien nadie, ese es el problema, así perdió todo y debe estar peor ahora. Viste que la gente no mejora, empeora".

"Mariana cobró una plata más o menos importante y después empezó con sus delirios que quería 40 palos verdes. Y después se pelean todo por lo mismo, él (Claudio Caniggia) dice: 'me echaron de mi casa ' y era la casa de los padres, no la de él", explicó Gonzalo, quien conoce como nadie la interna familiar.

El mensaje de Alex Caniggia por el cumpleaños de su papá Claudio Caniggia y el palito para Mariana Nannnis

Alex Caniggia le dedicó un cálido mensaje desde las redes a su papá, Claudio Paul Caniggia, por su cumpleaños número 59 con un sutil ninguneo hacia Mariana Nannis.

El ex futbolista festejó sus 59 años en un clima íntimo y familiar, acompañado por su hijo Alex, su nuera Melody Luz y Venezia, su pequeña nieta, que se llevó todas las miradas y aportó la cuota más tierna del encuentro luciendo una camiseta de la Selección Argentina.

“Feliz cumpleaños, viejo querido. Te amo con todo mi corazón. Gracias por ser mi padre, por enseñarme con el ejemplo, por cada consejo y cada valor que me inculcaste. Todo lo que soy hoy tiene mucho de vos”, escribió Alex en su cuenta oficial de Instagram.

“Festejar tu día así, en familia, unidos y rodeados de amor, es el mejor regalo”, agregó con un tiro por elevación a la ausencia de Mariana Nannis a la reunión.

Y el pasaje más comentado del posteo llegó con una frase que reavivó la feroz interna familiar. “¿Qué más puedo pedir? Los de siempre: mi hija, mi mujer y los abuelos de Venezia, compartiendo este momento tan especial”, remarcó el mediático.

Así dejó en claro que considera como abuelos de su hija a su padre y a Sofía Bonelli, actual pareja del ex futbolista, con quien Claudio Paul inició una relación tras su escandalosa separación de Mariana Nannis.