El devastador relato sobre Mariana Nannis y la difícil actualidad que le toca vivir: "Está empeorando"

En los últimos días se volvió a recrudecer la interna entre Alex Caniggia y su madre Mariana Nannis luego de una serie de mensajes vía redes de El Emperador apuntando contra ella.
Gonzalo Nannis habló en A la tarde sobre la tensión entre Alex Caniggia y Mariana Nannis, confirmando una dura acción de la mediática contra Melody Luz cuando estaba embarazada.
Lo cierto es que en charla con el ciclo A la Tarde (América Tv), Gonzalo Nannis se refirió al inconveniente en la familia y confirmó cuándo surgieron las diferencias entre Alex y Mariana.
"El conflicto entre Alex y mi hermana viene desde hace bastante, desde el día que le pidió el departamento y lo sacó. Viene de ahí", indicó. Y luego confirmó que fue Mariana Nannis quien decidió echar a su hijo y a su pareja Melody Luz embarazada del departamento, tema que los distanció definivitamente.
"Eso es verdad, yo sé por qué la sacó (a Melody). La sacó por que no quería que le pase lo mismo que me pasó a mí después. A mí me pasó que me sacaron con una falsa denuncia de mi casa, me vendieron todo, todavía no la recuperé. Y Mariana tenía miedo de eso: que se quede con la casa, que se separen y se quede adentro", explicó Gonzalo Nannis.
"Me lo dijo Mariana a mí. Le pregunté por qué le sacaste el departamento a Alexander y me dijo: no quiero que le pase lo mismo que te pasó a vos", añadió con firmeza.
Y consultado sobre por qué nunca tuvieron buena relación Mariana y la pareja de su hijo, explicó: "A Mariana no le cae bien nadie, ese es el problema, así perdió todo y debe estar peor ahora. Viste que la gente no mejora, empeora".
"Mariana cobró una plata más o menos importante y después empezó con sus delirios que quería 40 palos verdes. Y después se pelean todo por lo mismo, él (Claudio Caniggia) dice: 'me echaron de mi casa ' y era la casa de los padres, no la de él", explicó Gonzalo, quien conoce como nadie la interna familiar.
Alex Caniggia le dedicó un cálido mensaje desde las redes a su papá, Claudio Paul Caniggia, por su cumpleaños número 59 con un sutil ninguneo hacia Mariana Nannis.
El ex futbolista festejó sus 59 años en un clima íntimo y familiar, acompañado por su hijo Alex, su nuera Melody Luz y Venezia, su pequeña nieta, que se llevó todas las miradas y aportó la cuota más tierna del encuentro luciendo una camiseta de la Selección Argentina.
“Feliz cumpleaños, viejo querido. Te amo con todo mi corazón. Gracias por ser mi padre, por enseñarme con el ejemplo, por cada consejo y cada valor que me inculcaste. Todo lo que soy hoy tiene mucho de vos”, escribió Alex en su cuenta oficial de Instagram.
“Festejar tu día así, en familia, unidos y rodeados de amor, es el mejor regalo”, agregó con un tiro por elevación a la ausencia de Mariana Nannis a la reunión.
Y el pasaje más comentado del posteo llegó con una frase que reavivó la feroz interna familiar. “¿Qué más puedo pedir? Los de siempre: mi hija, mi mujer y los abuelos de Venezia, compartiendo este momento tan especial”, remarcó el mediático.
Así dejó en claro que considera como abuelos de su hija a su padre y a Sofía Bonelli, actual pareja del ex futbolista, con quien Claudio Paul inició una relación tras su escandalosa separación de Mariana Nannis.