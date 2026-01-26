Moria Casán contó la verdad de la relación entre Sofía Gala y Fito Páez ante las versiones de romance

En ese contexto, Moria Casán se refirió en su programa La mañana con Moria (El Trece) a la relación que mantiene su hija con el cantante hace muchos años y dio detalles al respecto.

“¿Qué pasó el fin de semana con ese posteo de Sofía Gala y Fito Páez?”, le preguntó Nazarena Di Serio a la conductora, quien se mostró con precaución a la hora de hablar pero que confirmó que ellos se conocen hace hucho tiempo.

"Yo no hablo con Sofía, me ladra si le llego a preguntar de esto. Le tengo respeto", dijo en un primer momento. Y luego amplió: “A mí me gusta Páez como un todo porque es un hombre de una calidad humana extraordinaria, de una sensibilidad única, y un hombre que da mucho amor".

“Lo que puedo contar es que Sofía Gala Castiglione y Rodolfo Páez se aman profundamente, se respetan, se quieren, tienen una amistad hermosa desde hace añares”, siguió la One, quien confirmó que Fito le regaló flores a su hija.

Y recordó: "Páez es un hombre extraordinario que da mucho amor Por ejemplo, cuando Sofía presentó su banda, lo hizo en la casa de él frente a Plaza San Martín, nos hizo una cena impresionante porque como anfitrión en lo máximo, es un Dios".

"Y ahí, él la ayudó para que pueda presentar su banda. Y, después, íbamos a ir todos de vacaciones a la casa de Fito en Troncoso, Brasil, pero yo empecé el programa pero se fue Sofía con Dante y pasó unos días con él divino. Ellos se quieren mucho”, confió Moría Casán.

“Mi hija es muy privada, a mí me cuesta charlar de sus cosas emocionales, salvo que blanquee mucho y te presente todo. Se respetan, se quieren y Fito hace muchos años que está en la vida de mi hija. Cuando fue a tener a Dante, uno de los primeros que llegó a la clínica fue Rodolfo. Está ahí en la vida de mi hija", concluyó la conductora a puro elogio por cómo se comporta Fito Páez con Sofía Gala.

Fito Páez

Con quién estuvo en pareja Fito Páez

Fito Páez mantuvo relaciones sentimentales con distintas figuras del ambiente artístico, muchas de ellas atravesadas por la música, el cine y la exposición pública.

Algunas de esas historias marcaron etapas clave tanto en su vida personal como en su obra y hace un largo tiempo que se conoce públicamente de una pareja estable.

Uno de sus primeros vínculos más conocidos fue con Fabiana Cantilo, en los años ’80, en una relación intensa y creativa que dejó huella en ambos.

Más tarde, a comienzos de los ’90, inició una historia con Cecilia Roth, con quien se casó y adoptó a su primer hijo, Martín, en 1999. Si bien la pareja se separó en 2003, mantuvieron siempre un vínculo cercano y familiar.

Años después, el músico fue pareja de Romina Ricci, relación de la que nació su hija Margarita. En tiempos más recientes, Fito Páez estuvo en pareja durante casi una década con la actriz Eugenia Kolodziej, con quien compartió una relación estable hasta su separación.