Nacha Guevara recibirá una cifra millonaria del Estado argentino

Este jueves, Ángel confirmó que el Ministerio de Justicia le otorgó una indemnización a Nacha Guevara de 11 millones de pesos.

"Es por el periodo comprendido entre el 3 de enero de 1976 y el 28 de octubre de 1983", señala el fallo, en referencia al exilio de la actriz.

La opinión de los famosos tras el reclamo de Nacha Guevara

Ángel de Brito pasó al aire en LAM la opinión de distintas figuras del medio sobre el reclamo de Nacha Guevara al Estado argentino.

"Yo respeto a Nacha, la admiro, y creo que fue una luchadora, pero no sé en qué momento. Por eso, yo pregunto: ¿en qué fecha fue? El tema son las fechas", manifestó el periodista Baby Etchecopar.

"Nacha salió en el mismo avión que salí yo. No conozco esto que esta reclamando, pero tendrá sus propias razones", añadió Norman Briski.

Luis Brandoni también se pronunció al respecto. "Yo no solo tuve una remuneración sino que tampoco le pedí dinero a mi sindicato. A ella le debe haber fallado la memoria y no recuerda cuándo la amenazaron de muerte. Fue el septiembre de 1974. Eso lo sabe todo el mundo", sostuvo.

La periodista Cristina Pérez también dio su mirada sobre la situación de la actriz.

"Me solidarizo con cualquiera que haya sido expulsado por la fuerza de su país por situaciones de guerra, de hambre o de autoritarismo. Lo que no concibo es que, cuando hay coincidencia ideológica, se defienden los derechos humanos pero, cuando no hay coincidencia ideológica, se hagan cómplices de los dictadores", sentenció la figura de Telefe.