Nacho Castañares y la confesión más cruel de su relación con la Tora de Gran Hermano: "Le tuve..."

Y el joven aclaró: “Es alguien a quien le tuve mucho cariño y con quien teníamos una relación muy linda (la Tora) pero lo que me pasó con Coti no me pasó nunca y ahora me siento enamorado realmente. Así que creo que no”, contó con sinceridad.

"Hoy en día creo que sí", añadió sobre su actual noviazgo con la correntina, quien venía de separarse del Cone Alexis Quiroga.

Y en cuanto a su distancia con Julieta Poggio, otra ex GH que era su amiga, Nacho Castañares comentó: "Estamos en un intervalo que no tenemos relación por diversos motivos".

"Yo intenté que las cosas estuvieran calmas y no se pudo, no hubo respeto en algunas cosas. Está todo bien, sabe ella lo que yo la aprecio pero Coti es mi pareja y el que no lo entienda no pasa nada", concluyó marcando que el inicio de su amor con Coti influyó en la distancia con Julieta.

La foto más íntima de Coti Romero y Nacho Castañares después de hacer el amor

Coti Romero y Nacho Castañares siguen consolidando día a día su romance el cual ya lleva varios meses y pasan por un gran momento juntos.

Los ex Gran Hermano compartieron unos días de descanso de verano en Mar del Plata y desde allí mostraron su intimidad desde las redes sociales.

Coti Romero compartió una imagen en sus historias de Instagram comenzando el día recostada en la cama junto a su novio, que le estaba dando un beso en el cachete.

"Buen día", expresó la joven correntina en la romántica postal junto al emoji de un corazón, mostrando la pasión que tienen con Nacho Castañares.

En la foto se los ve a ambos comenzando el día bien románticos, con poca ropa y súper enamorados.

Hace unos meses la pareja compartió un soñado viaje a Disney donde dieron un gran paso e hicieron un juramento de amor muy importante.

“Nos comprometimos a siempre cuidarnos y respetarnos”, explicó Nacho al mostrar el anillo que tiene en su mano y que comparte con su novia.